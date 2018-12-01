Блогер нашел на Google Earth затонувший возле Лос-Анджелеса город





Блогер выложил на YouTube ролик, привлекший большой общественное внимание. В кадрах можно видеть, что возле тихоокеанского побережья под толщей воды виднеются неизвестные сооружения. Автор ролика заявил, что это настоящее поселение длиной около й,6 километра и шириной – 0,8 километра.Доказывая свою версию, он даже привел в пример древнеримские сооружения правильной геометрической формы. А кто-то даже вспомнил про Атлантиду, легендарный материк, описанный Платоном, но так и не найденный до сих пор.