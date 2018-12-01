АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование: Рестораны и другие места общепита влияют на загрязнение воздуха
EUR 75.75 USD 66.53
Курс валют на 01.12.2018

Блогер нашел на Google Earth затонувший возле Лос-Анджелеса город

Уникальная находка от блогера под ником MrMBB333 заставила интернет-пользователей вновь вспомнить о легендарной Атлантиде. Дело в том, что с помощью карт Google Earth энтузиасту удалось рассмотреть не далеко от Лос-Анджелеса затонувший город, а точнее - ряд построек явно искусственного происхождения.

Блогер нашел на Google Earth затонувший возле Лос-Анджелеса город

Блогер выложил на YouTube ролик, привлекший большой общественное внимание. В кадрах можно видеть, что возле тихоокеанского побережья под толщей воды виднеются неизвестные сооружения. Автор ролика заявил, что это настоящее поселение длиной около й,6 километра и шириной – 0,8 километра.


Доказывая свою версию, он даже привел в пример древнеримские сооружения правильной геометрической формы. А кто-то даже вспомнил про Атлантиду, легендарный материк, описанный Платоном, но так и не найденный до сих пор.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
В мире
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 01:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Блогер нашел на Google Earth затонувший возле
E Ink Holdings представила «электронную бумагу»
Названы автомобили с лучшими и худшими фарами
Наталья Водянова посетила Burberry со своим
Ролик от испанца-хохотуна о "знакомстве" с Ольгой
Звезда "Дома-2" Елена Хромина в Instagram
Операторы связи подают заявки на частоты для
Nissan презентовал гоночный электромобиль Leaf
Ученые рассказали, почему пациенты врут врачам
Учёные: Мадагаскарский метеорит является
Житель США украсил свой Nissan гирляндой из 4
Эксперт: Путин и Трамп не поздоровались на
Huawei разрабатывает конкурентную Android
Стас Пьеха рассказал, какой подарок хочет на
В Instagram добавили списки близких друзей
В BioWare намекнули на скорый выход Dragon Age 4
Хэтчбек Skoda Scala появился в оригинальном
Ксения Бородина сохранила союз с Курбаном
Nissan показал обновленный кроссовер Nissan
Ирина Алегрова вспомнила, как летала на вертолете
Регина Тодоренко рассказала, какую сумму ей
Главы МИД «Большой семерки» призвали Россию
Квартира Юлии Меньшовой вызывает зависть у её
Киевские концерты Little Big, Cream Soda и Noize
В Москве срочно госпитализирован академик Жорес
Ученые рассказали о пользе кофе для "сердечников"
Мария Погребняк проспорила детям "танец сбежавшей
Учёные обнаружили на околоземной орбите "двойной"
Андрей Малахов спас осужденную Виталину
Главный российский Дед Мороз рассказал, почему не
Просмотреть все новости