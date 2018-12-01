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Кейт Хадсон показала в Instagram, как выглядит ее фигура спустя 2 месяца после родов

Знаменитая американская актриса Кейт Хадсон в своем блоге Instagram поделилась с подписчиками свежим снимком, где демонстрирует фигуру в спортивном костюме. Артистка не так давно родила третьего ребенка и сейчас активно занимается восстановлением прежнего веса.

Кейт Хадсон показала в Instagram, как выглядит ее фигура спустя 2 месяца после родов

Кейт Хадсон почти 2 месяца назад родила девочку и назвала ее Ронни Роуз. Она призналась, что мечтала о дочери долгое время. Не так давно она опубликовала в социальной сети Instagram снимок, где можно увидеть ее в коротком топе, открывающем живот и заниженных спортивных штанах черного цвета. Свой пост актриса подписала так: «Я готова начать уделять немного времени себе. Для меня важно мое здоровье. Почему? Потому что я хочу быть рядом с моими тремя детишками еще очень долго».

Кейт Хадсон решила не растягивать свой декрет на долго и уже успела подписать контракт на съемки в киноленте Blue Moon, где сыграет главную роль. Съемки фильма стартуют только в 2019 году, поэтому у мамы троих детей есть время, чтобы вернуть былые формы. Какие именно упражнения Хадсон будет использовать на пути к идеальной фигуре, она пообещала рассказывать своим читателям регулярно. Многие отметили, что актриса настоящая героиня, поскольку решилась рожать в таком зрелом возрасте.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 02:00

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