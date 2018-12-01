Кейт Хадсон показала в Instagram, как выглядит ее фигура спустя 2 месяца после родов

Кейт Хадсон почти 2 месяца назад родила девочку и назвала ее Ронни Роуз. Она призналась, что мечтала о дочери долгое время. Не так давно она опубликовала в социальной сети Instagram снимок, где можно увидеть ее в коротком топе, открывающем живот и заниженных спортивных штанах черного цвета. Свой пост актриса подписала так: «Я готова начать уделять немного времени себе. Для меня важно мое здоровье. Почему? Потому что я хочу быть рядом с моими тремя детишками еще очень долго».Кейт Хадсон решила не растягивать свой декрет на долго и уже успела подписать контракт на съемки в киноленте Blue Moon, где сыграет главную роль. Съемки фильма стартуют только в 2019 году, поэтому у мамы троих детей есть время, чтобы вернуть былые формы. Какие именно упражнения Хадсон будет использовать на пути к идеальной фигуре, она пообещала рассказывать своим читателям регулярно. Многие отметили, что актриса настоящая героиня, поскольку решилась рожать в таком зрелом возрасте.