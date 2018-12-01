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Психологи назвали три причины, почему людям нравится смотреть глупые фильмы

Психологи назвали три причины, почему людям нравится смотреть глупые фильмы, сериалы и передачи. Оказалось, что «мыльные оперы» и ситкомы явно третьего сорта дают возможность «отдохнуть мозгам», в чем порой нуждаются интеллектуалы даже самого высокого полета.

Психологи назвали три причины, почему людям нравится смотреть глупые фильмы

Итак, три причины, почему у банальных и глупых телеисторий всегда найдутся преданные зрители. Во-первых, как пишет журнал Poetics, просмотр подобных фильмов – признак большого ума, позволяющего «испытать и насладиться чувством иронии в сочетании с презрением». При этом человек испытывает положительные эмоции, что благоприятно отражается на его настроении.

Второй причиной стало guilty pleasure или с английского – постыдное удовольствие. Просматривая втайне от окружающих фильмы, над которыми в обществе принято хихикать и посмеиваться, человек проявляет определенную честность по отношению к самому себе, позволяя расслабиться и быть самим собой.

Третьей причиной для просмотра незатейливых фильмов или сериалов стал тот факт, что при этом происходит разгрузка мозга. Ведь после тяжелого рабочего дня и на фоне житейских будней обыватель с удовольствием посмотрит нечто наподобие турецкой саги про Хюррем или китайского фэнтези. Вряд ли он включит исторические мемуары пакистанских модернистов, скучные политические рассуждения или заумные кинопостановки. Куда проще улыбаться при просмотре «мыльной оперы», переживать за героев ситкома или даже возмущаться при виде скандального «Дома-2», отрешаясь от сиюминутных проблем.



 
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Наука
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 03:00

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