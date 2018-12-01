Психологи назвали три причины, почему людям нравится смотреть глупые фильмы





Итак, три причины, почему у банальных и глупых телеисторий всегда найдутся преданные зрители. Во-первых, как пишет журнал Poetics, просмотр подобных фильмов –, позволяющего «испытать и насладиться чувством иронии в сочетании с презрением». При этом человек испытывает положительные эмоции, что благоприятно отражается на его настроении.Второй причиной сталоили с английского – постыдное удовольствие. Просматривая втайне от окружающих фильмы, над которыми в обществе принято хихикать и посмеиваться, человек проявляет определенную честность по отношению к самому себе, позволяя расслабиться и быть самим собой.Третьей причиной для просмотра незатейливых фильмов или сериалов стал тот факт, что при этом происходит. Ведь после тяжелого рабочего дня и на фоне житейских будней обыватель с удовольствием посмотрит нечто наподобие турецкой саги про Хюррем или китайского фэнтези. Вряд ли он включит исторические мемуары пакистанских модернистов, скучные политические рассуждения или заумные кинопостановки. Куда проще улыбаться при просмотре «мыльной оперы», переживать за героев ситкома или даже возмущаться при виде скандального «Дома-2», отрешаясь от сиюминутных проблем.