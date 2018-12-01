E Ink Holdings представила «электронную бумагу» JustWrite с возможностью писать на ней без задержек





E Ink Holdings сегодня представила разработку, благодаря которой обычная доска становится плацдармом для использования на ней электронного пера. Надпись, нанесенная на такую доску, может храниться несколько месяцев. А «стереть» ее можно нажав специальную кнопку, которая подаст на всю поверхность ток и, получив равносильный заряд, «электронные чернила» исчезнут. За счет того, что JustWrite достаточно тонкая, ее можно согнуть.Цифровую доску можно размещать на разных поверхностях, например, на столе или стене. Сотрудники компании E Ink показали JustWrite на прототипе школьной парты. А в будущем они хотят вести переговоры с другими компаниями на тему размещения разработки на коммерческих продуктах.