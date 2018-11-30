Наталья Водянова посетила Burberry со своим старшим сыном Лукасом

Наталья Водянова является одной из успешных российских моделей нашего времени, а также она мама пятерых детей. Не так давно она поделилась с подписчиками свежим снимком, где ее можно увидеть вместе с 16-летним сыном на заднем сидении роскошного автомобиля. Под постом модель написала: «Антуан, вы были заменены. Провела ночь с Лукасом Портманом». Нужно отметить, что Водянова и ее старший наследник выглядят на фото ровесниками.На сегодняшний день Наталья Водянова замужем за французским бизнесменом Антуаном Арно, в браке с которым родилось двое детей: Роман и Максим. От предыдущего брака с Джастином Портманом у модели трое детей: Лукас, Виктория и Нева.