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Наталья Водянова посетила Burberry со своим старшим сыном Лукасом

Знаменитая российская супермодель Наталья Водянова в социальной сети Instagram показала новую фотографию со своим сыном Лукасом. Пара направлялась на мероприятие от Burberry, которое состоялось в столице Франции.

Наталья Водянова посетила Burberry со своим старшим сыном Лукасом

Наталья Водянова является одной из успешных российских моделей нашего времени, а также она мама пятерых детей. Не так давно она поделилась с подписчиками свежим снимком, где ее можно увидеть вместе с 16-летним сыном на заднем сидении роскошного автомобиля. Под постом модель написала: «Антуан, вы были заменены. Провела ночь с Лукасом Портманом». Нужно отметить, что Водянова и ее старший наследник выглядят на фото ровесниками.

На сегодняшний день Наталья Водянова замужем за французским бизнесменом Антуаном Арно, в браке с которым родилось двое детей: Роман и Максим. От предыдущего брака с Джастином Портманом у модели трое детей: Лукас, Виктория и Нева.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 22:00

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