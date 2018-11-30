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Названы автомобили с лучшими и худшими фарами

Институтом дорожной безопасности IIHS названы автомобили с лучшими и худшими фарами за 2018 год. В тестах поучаствовали 165 машин и 424 образца светотехники.

Названы автомобили с лучшими и худшими фарами

Как сообщает организация IIHS США, больше 67% авто на американском рынке ослепляют фарами или освещают дорогу плохо. Лишь 32 машинам удалось получить высший балл по безопасности. 58 моделей ограничились "приемлемым" результатом, 32 - "слабым", а оставшимся 43 эксперты и вовсе выставили низшую оценку.

В списке лучших оказались такие автомобили, как Lexus NX и Genesis G90. Ниже по качеству, но всё ещё хорошей оптикой можно назвать Toyota Camry, Chevrolet Volt, Mercedes-Benz E-Class и Genesis G80. Низкий балл достался Infiniti QX60, Toyota C-HR и Honda HR-V.

Проверяли фары после заката специальными сенсорами. Количество света мерили во время езды по прямой, а также на резких и плавных поворотах.

Названы автомобили с лучшими и худшими фарами

Машины из двух первых категорий по качеству оптики, которые также с отличием прошли краш-тест, занесли в почётный Top Safety Pick +. Отметим, что в 2016 году эксперты IIHS посчитали лучшими фарами автоматические Toyota Prius, а худшими галогеновые BMW 3-Series.



 
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Добавил: Долгих Анна Вчера, 23:00

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