Ксения Бородина сохранила союз с Курбаном Омаровым из-за прошлых неудачных браков





Девушка много рассказала о работе и о семье. Ведь именно эти две темы наиболее волнуют ее поклонников.Ксюша сообщила, что буквально несколько лет назад была вот-вот готова развестись со своим супругом Курбаном Омаровым. Однако к большой радости, союз сохранить удалось.Ведущая телестройки полагает, что брак мог бы и распасться, если бы не их неудавшиеся первые браки. Именно прежние ошибки этих браков, которые закончились разводом, и спасли их.Например, девушка уверена, что те люди, которые при ссоре молчат и не разговаривают с друг другом, сильно ошибаются. В любом случае необходимо общаться друг с другом, ведь только так можно договориться. При молчании обиды накапливаются, и всё приводит к разрыву.Также девушка уверена, что в любом случае жить нужно вместе, и частые разлуки могут негативно повлиять на союз.