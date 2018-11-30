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Ксения Бородина сохранила союз с Курбаном Омаровым из-за прошлых неудачных браков

Программа на YouTube «Пятница с Региной» становится весьма популярной. Туда приходят самые известные люди, которые рассказывают все тайны о себе. Сегодня к Регине Тодоренко пришла ведущая популярного телепроекта "Дом-2" Ксения Бородина.

Ксения Бородина сохранила союз с Курбаном Омаровым из-за прошлых неудачных браков

Девушка много рассказала о работе и о семье. Ведь именно эти две темы наиболее волнуют ее поклонников.

Ксюша сообщила, что буквально несколько лет назад была вот-вот готова развестись со своим супругом Курбаном Омаровым. Однако к большой радости, союз сохранить удалось.

Ведущая телестройки полагает, что брак мог бы и распасться, если бы не их неудавшиеся первые браки. Именно прежние ошибки этих браков, которые закончились разводом, и спасли их.

Ксения Бородина сохранила союз с Курбаном Омаровым из-за прошлых неудачных браков

Например, девушка уверена, что те люди, которые при ссоре молчат и не разговаривают с друг другом, сильно ошибаются. В любом случае необходимо общаться друг с другом, ведь только так можно договориться. При молчании обиды накапливаются, и всё приводит к разрыву.


Также девушка уверена, что в любом случае жить нужно вместе, и частые разлуки могут негативно повлиять на союз.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:50

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