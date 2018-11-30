АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование: Рестораны и другие места общепита влияют на загрязнение воздуха
EUR 75.89 USD 66.63
Курс валют на 30.11.2018

Huawei разрабатывает конкурентную Android операционную систему

Huawei разрабатывает независимую конкурентную Android операционную систему Kirin OS. Информацией поделился вице-президент компании Брюс Ли.

Huawei разрабатывает конкурентную Android операционную систему

В ближайшие несколько лет планшеты и смартфоны Honor и Huawei могут полностью перейти на независимую ОС, созданную брендом. Слухи о Kirin OS впервые появились весной 2018 года. Инсайдеры узнали, что перейти на свою "операционку" китайская компания собирается ещё с 2012 года.

Тогда производитель был вынужден идти на компромисс американским властям, поэтому нежелание быть в зависимости у владельцев прав на Android вполне обосновано. Официальное заявление о работах над своей операционной системой сделал Брюс Ли, возглавляющий подразделение по мобильным продуктам Huawei.

Вице-президент ограничился подтверждением факта, однако никакой другой информации не раскрыл. Напомним, что производитель успешно перешёл на собственные процессоры Kirin, используемые во всех новых устройствах марки.

С независимой ОС бренд сможет избежать влияния сторонних разработчиков, а также идеально совместить техническую и программную составляющие между собой. На сегодняшний день Huawei занимает 14,6 процентов рынка смартфонов, уступая лишь Samsung.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 20:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: Мадагаскарский метеорит является
Житель США украсил свой Nissan гирляндой из 4
Эксперт: Путин и Трамп не поздоровались на
Huawei разрабатывает конкурентную Android
Стас Пьеха рассказал, какой подарок хочет на
В Instagram добавили списки близких друзей
В BioWare намекнули на скорый выход Dragon Age 4
Хэтчбек Skoda Scala появился в оригинальном
Ксения Бородина сохранила союз с Курбаном
Nissan показал обновленный кроссовер Nissan
Ирина Алегрова вспомнила, как летала на вертолете
Регина Тодоренко рассказала, какую сумму ей
Главы МИД «Большой семерки» призвали Россию
Квартира Юлии Меньшовой вызывает зависть у её
Киевские концерты Little Big, Cream Soda и Noize
В Москве срочно госпитализирован академик Жорес
Ученые рассказали о пользе кофе для "сердечников"
Мария Погребняк проспорила детям "танец сбежавшей
Учёные обнаружили на околоземной орбите "двойной"
Андрей Малахов спас осужденную Виталину
Главный российский Дед Мороз рассказал, почему не
Самки тайваньских пауков-скакунов кормят
Видео с маленьким сыном Сергея Жукова не оставило
Эксперт высказался о запрете Киева на въезд
Samsung откажется от 3,5-мм разъёма для наушников
Съездившая в Крым итальянка рассказала, как дома
Xiaomi анонсировала "умный" дверной звонок за $29
В России начали тестирование грузового дрона
В подмосковном Королеве горит крупный ТЦ
Ученые: Жизнь на Земле могла появиться благодаря
Просмотреть все новости