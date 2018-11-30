Huawei разрабатывает конкурентную Android операционную систему
Huawei разрабатывает независимую конкурентную Android операционную систему Kirin OS. Информацией поделился вице-президент компании Брюс Ли.
В ближайшие несколько лет планшеты и смартфоны Honor и Huawei могут полностью перейти на независимую ОС, созданную брендом. Слухи о Kirin OS впервые появились весной 2018 года. Инсайдеры узнали, что перейти на свою "операционку" китайская компания собирается ещё с 2012 года.
Тогда производитель был вынужден идти на компромисс американским властям, поэтому нежелание быть в зависимости у владельцев прав на Android вполне обосновано. Официальное заявление о работах над своей операционной системой сделал Брюс Ли, возглавляющий подразделение по мобильным продуктам Huawei.
Вице-президент ограничился подтверждением факта, однако никакой другой информации не раскрыл. Напомним, что производитель успешно перешёл на собственные процессоры Kirin, используемые во всех новых устройствах марки.
С независимой ОС бренд сможет избежать влияния сторонних разработчиков, а также идеально совместить техническую и программную составляющие между собой. На сегодняшний день Huawei занимает 14,6 процентов рынка смартфонов, уступая лишь Samsung.
В ближайшие несколько лет планшеты и смартфоны Honor и Huawei могут полностью перейти на независимую ОС, созданную брендом. Слухи о Kirin OS впервые появились весной 2018 года. Инсайдеры узнали, что перейти на свою "операционку" китайская компания собирается ещё с 2012 года.
Тогда производитель был вынужден идти на компромисс американским властям, поэтому нежелание быть в зависимости у владельцев прав на Android вполне обосновано. Официальное заявление о работах над своей операционной системой сделал Брюс Ли, возглавляющий подразделение по мобильным продуктам Huawei.
Вице-президент ограничился подтверждением факта, однако никакой другой информации не раскрыл. Напомним, что производитель успешно перешёл на собственные процессоры Kirin, используемые во всех новых устройствах марки.
С независимой ОС бренд сможет избежать влияния сторонних разработчиков, а также идеально совместить техническую и программную составляющие между собой. На сегодняшний день Huawei занимает 14,6 процентов рынка смартфонов, уступая лишь Samsung.
Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 20:00