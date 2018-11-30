Huawei разрабатывает конкурентную Android операционную систему





В ближайшие несколько лет планшеты и смартфоны Honor и Huawei могут полностью перейти на независимую ОС, созданную брендом. Слухи о Kirin OS впервые появились весной 2018 года. Инсайдеры узнали, что перейти на свою "операционку" китайская компания собирается ещё с 2012 года.Тогда производитель был вынужден идти на компромисс американским властям, поэтому нежелание быть в зависимости у владельцев прав на Android вполне обосновано. Официальное заявление о работах над своей операционной системой сделал Брюс Ли, возглавляющий подразделение по мобильным продуктам Huawei.Вице-президент ограничился подтверждением факта, однако никакой другой информации не раскрыл. Напомним, что производитель успешно перешёл на собственные процессоры Kirin, используемые во всех новых устройствах марки.С независимой ОС бренд сможет избежать влияния сторонних разработчиков, а также идеально совместить техническую и программную составляющие между собой. На сегодняшний день Huawei занимает 14,6 процентов рынка смартфонов, уступая лишь Samsung.