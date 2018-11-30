Главы МИД «Большой семерки» призвали Россию освободить арестованных украинских моряков





Как сообщается в официальном коммюнике, министры призвали обе стороны конфликта соблюдать сдержанность и уважать международное право с целью предотвращения любой дальнейшей эскалации.Главы МИД G7 призвали Москву освободить задержанную команду и суда, и впредь «воздерживаться от создания препятствий для их законного прохода через Керченский пролив».