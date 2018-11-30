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Главы МИД «Большой семерки» призвали Россию освободить арестованных украинских моряков

Главы МИД стран «Большой семерки» призвали Россию освободить арестованных украинских моряков, ранее задержанных за незаконное пересечение российской границы в районе Керченского пролива.

Главы МИД «Большой семерки» призвали Россию освободить арестованных украинских моряков

Как сообщается в официальном коммюнике, министры призвали обе стороны конфликта соблюдать сдержанность и уважать международное право с целью предотвращения любой дальнейшей эскалации.

Главы МИД G7 призвали Москву освободить задержанную команду и суда, и впредь «воздерживаться от создания препятствий для их законного прохода через Керченский пролив».



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 17:12

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