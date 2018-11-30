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В BioWare намекнули на скорый выход Dragon Age 4

Глава компании BioWare Кейси Хадсон на официальной странице в Twitter посвятил новую публикацию видеоигре Anthem. Он написал, что на сегодняшний день они трудятся над разработкой «секретного проекта» для Dragon Age.

В BioWare намекнули на скорый выход Dragon Age 4

Скорее всего, Кейси Хадсон имеет в виду 4-й выпуск культовой серии ролевых компьютерных игр. Он подчеркнул, что Dragon Age является одной из самых главных франшиз их компании, поэтому в нее вложено много сил. И они с удовольствием продолжат трудиться над играми данной серии. Все подробности зрители и фанаты смогут увидеть уже в начале декабря текущего года. Чуть позднее валлийский актер Гарет Дэвид-Ллойд в своем личном Twitter также намекнул подписчикам, что его возвращение в данный проект возможно. В прошлом он озвучивал мага Соласа в Dragon Age: Inquisition.

Если разработчики действительно готовы анонсировать новую игру, то это, скорее всего, произойдет на ежегодном грандиозном мероприятии под названием The Game Awards.

7 декабря все желающие смогут посмотреть трансляцию, которая стартует в 4.30 утра по Москве.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:20

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