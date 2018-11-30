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В Instagram добавили списки близких друзей

В социальной сети Instagram разработчики добавили списки близких друзей. Находящиеся в них пользователи смогут просматривать Stories, закрытые для прочих юзеров.

В Instagram добавили списки близких друзей

30 ноября в официальном блоге Facebook, посвящённом Instagram, разработчики рассказали о новом обновлении для Android и iOS. В профилях аккаунтов появится всплывающее меню "Близкие друзья" (Close Friends). Туда можно будет занести тех пользователей, которым откроется ограниченный просмотр Stories.

Добавиться или отправить заявку в "близкие друзья" у юзеров не получится. Однако при открытии "Историй", увидев зелёный значок, они поймут, что были занесены в список. Иначе ознакомиться с таким перечнем друзей в чужом аккаунте будет невозможно.

"Сообщество наших юзеров увеличивается, а порой вы хотите поделиться "Историями" не для всеобщего обозрения, но для узкого круга лиц", - информирует Instagram.

Напомним, что Facebook в 2012 году выкупила популярную соцсеть для выкладки фотографий за миллиард долларов. Аналитик Bloomberg летом 2017-го сделал предположение, что стоимость компании могла возрасти до 100 миллиардов долларов.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:40

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