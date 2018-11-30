Регина Тодоренко рассказала, какую сумму ей предлагали за участие в «Доме-2»





На YouTube-канале в беседе с Региной ведущая «Дома-2» рассказала о карьере и семье.Незадолго до появления Бородиной в студии Тодоренко рассказала, что ее когда-то приглашали даже поучаствовать на телестройке.Ведущая проекта «Дом-2» рассказала, почему она, мама двоих детей, до сих пор является ведущей такого одиозного реалити-шоу. Ксения сказала, что после того, как у неё родилась младшая дочь Теона, она просто не стала сидеть в декрете, чтобы не прокиснуть.А свою такую долгую на работу на телепроекте Бородина объясняет тем, что якобы любит стабильность. Кстати, жена Курбана Омарова отметила, что ей довольно часто поступают предложения от различных других программ.