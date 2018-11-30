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Регина Тодоренко рассказала, какую сумму ей предлагали за участие в «Доме-2»

Известная ведущая Регина Тодоренко у себя на видеохостинге в программе «Пятница с Региной» побеседовала с Ксенией Бородиной.

На YouTube-канале в беседе с Региной ведущая «Дома-2» рассказала о карьере и семье.

Регина Тодоренко рассказала, какую сумму ей предлагали за участие в «Доме-2»

Незадолго до появления Бородиной в студии Тодоренко рассказала, что ее когда-то приглашали даже поучаствовать на телестройке.

Регина Тодоренко рассказала, какую сумму ей предлагали за участие в «Доме-2»

Ведущая проекта «Дом-2» рассказала, почему она, мама двоих детей, до сих пор является ведущей такого одиозного реалити-шоу. Ксения сказала, что после того, как у неё родилась младшая дочь Теона, она просто не стала сидеть в декрете, чтобы не прокиснуть.

Регина Тодоренко рассказала, какую сумму ей предлагали за участие в «Доме-2»

А свою такую долгую на работу на телепроекте Бородина объясняет тем, что якобы любит стабильность. Кстати, жена Курбана Омарова отметила, что ей довольно часто поступают предложения от различных других программ.




 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:17

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