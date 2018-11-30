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Nissan презентовал гоночный электромобиль Leaf Nismo RC

Разработчики японской компании Nissan презентовали гоночный электромобиль Leaf Nismo RC. Электрокар построен на базе хэтчбека с электрическим двигателем последнего поколения.

Nissan презентовал гоночный электромобиль Leaf Nismo RC

Под капотом автомобиля разработчики установили пару электромоторов — по одному на каждую ось. Суммарная мощность силовой установки составила 320 лошадиных сил. Производители отмечают, что при конструировании были использованы углепластиковые материалы, благодаря чему масса модели составила 1,2 тонны, а также разработчики оптимизировали развесовку при установки батарей, двигателей и инверторов. Габариты модели составляют 4546х1220 миллиметров при колесной базе в 1220 миллиметров. До скорости 100 километров в час Leaf Nismo RC разгоняется до 3,4 секунды.

Дизайн автомобиля был выполнен в стиле электромобиля серийного производства. Благодаря наличию серебристо-черной ливреей с красными акцентами Leaf Nismo RC схож с болидом Nissan, принимающим участие в соревнованиях Formula E.

Производители выпустят шесть единиц автомобилей, которые будут принимать участие в выставках в разных странах для демонстрации технологических успехов японской компании. Дебют гоночного электромобиля состоится 2 декабря.



 
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Авто
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 21:00

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