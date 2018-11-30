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Ирина Алегрова вспомнила, как летала на вертолете и наблюдала за оленями в Новом Уренгое

Знаменитая российская певица Ирина Алегрова поделилась со своими подписчиками в Instagram забавной историей, как она летала на вертолете Ми-8 и наблюдала за оленями. Дело было 28 лет назад в Новом Уренгое.

Ирина Алегрова вспомнила, как летала на вертолете и наблюдала за оленями в Новом Уренгое

Ирина Алегрова рассказала, что приключение началось еще на земле. Певица со своим коллегой-звукорежиссером наблюдали, как сотрудник технического обслуживания данного вертолета, подставив ведро, что-то крутил гаечным ключом. На немой вопрос мужчина ответил, что просто подтекает керосин. Когда аппарат оказался в воздухе, Алегрову пригласили в кабину, чтобы она смогла полюбоваться на местных оленей. Но она не смогла ничего разглядеть с такой высоты, и один из пилотов принял решение резко опустить судно, дабы артистка смогла увидеть животных, прячущихся под елочками.

Те, кто остался в салоне вертолета, пережили настоящий шок, поскольку мало понимали, что происходит. С тех пор члены команды Ирины Алегровой приказали ей не ходить в кабину к пилотам.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:20

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