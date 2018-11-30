Ирина Алегрова вспомнила, как летала на вертолете и наблюдала за оленями в Новом Уренгое

Ирина Алегрова рассказала, что приключение началось еще на земле. Певица со своим коллегой-звукорежиссером наблюдали, как сотрудник технического обслуживания данного вертолета, подставив ведро, что-то крутил гаечным ключом. На немой вопрос мужчина ответил, что просто подтекает керосин. Когда аппарат оказался в воздухе, Алегрову пригласили в кабину, чтобы она смогла полюбоваться на местных оленей. Но она не смогла ничего разглядеть с такой высоты, и один из пилотов принял решение резко опустить судно, дабы артистка смогла увидеть животных, прячущихся под елочками.Те, кто остался в салоне вертолета, пережили настоящий шок, поскольку мало понимали, что происходит. С тех пор члены команды Ирины Алегровой приказали ей не ходить в кабину к пилотам.