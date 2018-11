Киевские концерты Little Big, Cream Soda и Noize MC оказались под угрозой

Музыкальные коллективы Little Big и Cream Soda, а также рэп-исполнитель Noize MC (Иван Алексеев) могут не приехать на декабрьские концерты в Киев. 30 ноября Верховная Рада постановила новые правила на время военного положения в Украине. Гражданам России мужского пола от 16 до 60 лет проезд через границу будет временно закрыт.Как ранее сообщала пресс-служба Cream Soda, выступление планировалось в зале Mezzanine вечером 9 декабря. Noize MC и Little Big собирались спеть для публики в Stereo Plaza 9 и 16 декабря соответственно. Руководство клуба передало зрителям, что на концерт Алексеева билеты пока продаваться не будут.Noize MC, уроженцу Смоленска, 33 года, в связи с чем на границе Украины у него могут возникнуть проблемы с пропуском. То же касается и Ильи Прусикина, 33-летнего солиста Little Big из Забайкалья. В московской группе Cream Soda играют Дмитрий Нова и Илья Гадаев, которые также не смогут попасть в Киев ко дню концерта.