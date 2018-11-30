Главный российский Дед Мороз рассказал, почему не стоит просить на Новый Год машину
Главный Дед Мороз России рассказал о том, почему не стоит просить у него на Новый Год дорогие подарки, такие как автомобиль или квартира. По его мнению, счастье совершенно не в материальных вещах.
На пресс-конференции он предупредил, что если «заказать» в подарок машину, то в новогоднюю ночь можно застрять одному в пробке на МКАД. И порекомендовал не просить у него подобных подарков.
По мнению российского Деда Мороза, настоящее счастье в простых вещах. Например, если тебя понимают, то можно считать себя счастливым человеком. И признался, что мечтает о том, чтобы каждый научился понимать другого человека.
На пресс-конференции он предупредил, что если «заказать» в подарок машину, то в новогоднюю ночь можно застрять одному в пробке на МКАД. И порекомендовал не просить у него подобных подарков.
По мнению российского Деда Мороза, настоящее счастье в простых вещах. Например, если тебя понимают, то можно считать себя счастливым человеком. И признался, что мечтает о том, чтобы каждый научился понимать другого человека.
Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:14