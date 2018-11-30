Главный российский Дед Мороз рассказал, почему не стоит просить на Новый Год машину





На пресс-конференции он предупредил, что если «заказать» в подарок машину, то в новогоднюю ночь можно застрять одному в пробке на МКАД. И порекомендовал не просить у него подобных подарков.По мнению российского Деда Мороза, настоящее счастье в простых вещах. Например, если тебя понимают, то можно считать себя счастливым человеком. И признался, что мечтает о том, чтобы каждый научился понимать другого человека.