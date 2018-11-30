Nissan показал обновленный кроссовер Nissan Murano 2019





Рестайлинговая версия автомобиля отличается от предшественника модернизированной радиаторной решеткой, на которой появился V-образный элемент, новым воздухозаборником и другими светодиодными огнями дневного света. Также обновился дизайн колесных дисков, которые получили диаметр от 18 до 20 дюймов. Кроме того, появились три новых цвета кузова (Mocha Almond Pearl, Deep Blue Pearl и Sunset Drift Chromaflair). Что касается салона модели, то там появились новые варианты отделки, обновленная информационно-развлекательная система NissanConnect и усовершенствованная система навигации с поддержкой 3D-изображения. Обновленная версия Nissan Murano оснащена системой безопасности Safety Shield 360.Под капотом автомобиля разработчики установили бензиновый двигатель объемом 3,5 литра мощностью 263 лошадиных силы и 325 Нм крутящего момента. Трансмиссия представлена вариатором Xtronic.Эксперты отмечают, что в России дорестайлинговая версия модели предлагалась с тем же двигателем, но большей мощностью в 349 лошадиных сил. Также на российском рынке доступна версия с гибридным силовым блоком на базе бензинового двигателя объемом 2,5 литра мощностью 234 «лошади» и 20-сильного электромотора.