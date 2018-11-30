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Квартира Юлии Меньшовой вызывает зависть у её поклонников

Российская актриса Юлия Меньшова не скрывает своего увлечения дизайном, которое она воплощает в собственном жилье, чем вызывает зависть не одного поклонника. Стильный интерьер, интересные детали, необычные мелочи в квартире актрисы являются результатом её не совсем обычного хобби.

Квартира Юлии Меньшовой вызывает зависть у её поклонников

Меньшова признаётся, что очень любит процесс ремонта. Не его начальные этапы с бетонным раствором, гудящей дрелью и стучащими молотками, а заключительную фазу – подбор обоев, аксессуаров, текстиля. Юля говорит, она может не спать ночами, рисуя сначала в голове, а после в фоторедакторе варианты дизайна своей квартиры. Вначале она находит какую-нибудь деталь, которая будет являться некой «отправной точкой», а после уже составляет полную картину нового вида своего жилища.

Результатами своего творческого увлечения Меньшова делится со своими поклонниками, которые достойно оценивают талант актрисы. Некоторые из них отмечают, что сами не отказались бы от столь уютного и стильного жилья.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:53

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