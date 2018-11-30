Эксперт высказался о запрете Киева на въезд российских мужчин на Украину
Франц Клинцевич, являющийся сенатором РФ, заявил, что российское правительство не будет повторять действия Украины, связанные с запретом въезда российских мужчин на территорию соседнего государства.
Запрет распространяется на российских жителей возрастом от 16 до 60 лет. Данное заявление сделал президент Украины в Twitter. Такое решение официально объясняется тем, что Киев хочет помешать в формировании Россией на территории Украины отрядов частных армий. Но многие эксперты объясняют запрет Украины на въезд россиян другими причинами.
Франц Клинцевич отметил, что подобные нормы существовали в 2015 г., когда в стране говорили о добровольцах и АТО. По его словам, Киев пытается вызвать зеркальную реакцию, поставив свыше 5 000 000 людей, работающих на территории РФ, в тяжёлое положение. Однако Москва так поступать не будет, заявил эксперт, слова которого цитирует издание «Nation News».
Запрет распространяется на российских жителей возрастом от 16 до 60 лет. Данное заявление сделал президент Украины в Twitter. Такое решение официально объясняется тем, что Киев хочет помешать в формировании Россией на территории Украины отрядов частных армий. Но многие эксперты объясняют запрет Украины на въезд россиян другими причинами.
Франц Клинцевич отметил, что подобные нормы существовали в 2015 г., когда в стране говорили о добровольцах и АТО. По его словам, Киев пытается вызвать зеркальную реакцию, поставив свыше 5 000 000 людей, работающих на территории РФ, в тяжёлое положение. Однако Москва так поступать не будет, заявил эксперт, слова которого цитирует издание «Nation News».
Политика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:50