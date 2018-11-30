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Эксперт высказался о запрете Киева на въезд российских мужчин на Украину

Франц Клинцевич, являющийся сенатором РФ, заявил, что российское правительство не будет повторять действия Украины, связанные с запретом въезда российских мужчин на территорию соседнего государства.

Эксперт высказался о запрете Киева на въезд российских мужчин на Украину

Запрет распространяется на российских жителей возрастом от 16 до 60 лет. Данное заявление сделал президент Украины в Twitter. Такое решение официально объясняется тем, что Киев хочет помешать в формировании Россией на территории Украины отрядов частных армий. Но многие эксперты объясняют запрет Украины на въезд россиян другими причинами.

Франц Клинцевич отметил, что подобные нормы существовали в 2015 г., когда в стране говорили о добровольцах и АТО. По его словам, Киев пытается вызвать зеркальную реакцию, поставив свыше 5 000 000 людей, работающих на территории РФ, в тяжёлое положение. Однако Москва так поступать не будет, заявил эксперт, слова которого цитирует издание «Nation News».



 
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Политика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:50

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