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В подмосковном Королеве горит крупный ТЦ

В подмосковном Королеве горит крупный ТЦ. О возгорании, случившемся по улице Исаева, сообщает пресс-служба МЧС РФ по региону.

В подмосковном Королеве горит крупный ТЦ

Как говорится в сообщении, в МЧС РФ поступили сведения о пожаре по улице Исаева, здание 1б. В борьбе со стихией были задействованы четыре единицы спецтехники и 16 сотрудников.
Подробности уточняются.



 
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Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 15:10

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