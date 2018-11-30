



В подмосковном Королеве горит крупный ТЦ. О возгорании, случившемся по улице Исаева, сообщает пресс-служба МЧС РФ по региону.Как говорится в сообщении, в МЧС РФ поступили сведения о пожаре по улице Исаева, здание 1б. В борьбе со стихией были задействованы четыре единицы спецтехники и 16 сотрудников.Подробности уточняются.