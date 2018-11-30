Xiaomi анонсировала "умный" дверной звонок за $29





Xiaomi объявила о сборе средств на Zero Intelligent Video Doorbell с обширным функционалом. "Умный" дверной звонок может использоваться как камера дистанционного наблюдения, поскольку умеет распознавать лица на 3-метровом расстоянии с помощью MotionClips. Если кто-то из людей подходит к двери, владелец устройства получает на смартфон соответствующее уведомление с записью видео.Лица домочадцев можно просканировать отдельно, чтобы не беспокоить хозяина в случае их прихода. Детский режим позволяет родителям не бояться того, что ребёнок откроет дверь злоумышленнику. Увидев на экране смартфона посетителя, взрослые могут через Mi Bluetooth Speaker связаться с отпрыском, объяснив ему последующие действия.Умеет звонок от Xiaomi даже изменять детский голос на более низкий, чтобы привести незнакомца в замешательство. Заряда 4-ячеечной батареи в Intelligent Video Doorbell хватит на полгода. В Китае гаджет будет стоить около 29 долларов, не считая $4 за беспроводной приёмник.