АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование: Рестораны и другие места общепита влияют на загрязнение воздуха
EUR 75.89 USD 66.63
Курс валют на 30.11.2018

Xiaomi анонсировала "умный" дверной звонок за $29

Компания Xiaomi выпустит в продажу "умный" дверной звонок Zero Intelligent Video Doorbell. Приобрести гаджет можно будет за 29 долларов.
Xiaomi анонсировала "умный" дверной звонок за $29

Xiaomi объявила о сборе средств на Zero Intelligent Video Doorbell с обширным функционалом. "Умный" дверной звонок может использоваться как камера дистанционного наблюдения, поскольку умеет распознавать лица на 3-метровом расстоянии с помощью MotionClips. Если кто-то из людей подходит к двери, владелец устройства получает на смартфон соответствующее уведомление с записью видео.

Лица домочадцев можно просканировать отдельно, чтобы не беспокоить хозяина в случае их прихода. Детский режим позволяет родителям не бояться того, что ребёнок откроет дверь злоумышленнику. Увидев на экране смартфона посетителя, взрослые могут через Mi Bluetooth Speaker связаться с отпрыском, объяснив ему последующие действия.

Умеет звонок от Xiaomi даже изменять детский голос на более низкий, чтобы привести незнакомца в замешательство. Заряда 4-ячеечной батареи в Intelligent Video Doorbell хватит на полгода. В Китае гаджет будет стоить около 29 долларов, не считая $4 за беспроводной приёмник.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 15:32

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ирина Алегрова вспомнила, как летала на вертолете
Регина Тодоренко рассказала, какую сумму ей
Главы МИД «Большой семерки» призвали Россию
Квартира Юлии Меньшовой вызывает зависть у её
Киевские концерты Little Big, Cream Soda и Noize
В Москве срочно госпитализирован академик Жорес
Ученые рассказали о пользе кофе для "сердечников"
Мария Погребняк проспорила детям "танец сбежавшей
Учёные обнаружили на околоземной орбите "двойной"
Андрей Малахов спас осужденную Виталину
Главный российский Дед Мороз рассказал, почему не
Самки тайваньских пауков-скакунов кормят
Видео с маленьким сыном Сергея Жукова не оставило
Эксперт высказался о запрете Киева на въезд
Samsung откажется от 3,5-мм разъёма для наушников
Съездившая в Крым итальянка рассказала, как дома
Xiaomi анонсировала "умный" дверной звонок за $29
В России начали тестирование грузового дрона
В подмосковном Королеве горит крупный ТЦ
Ученые: Жизнь на Земле могла появиться благодаря
Сергей Шнуров в стихах отреагировал на запрет
Самый тяжелый мальчик в мире похудел на 100 кг и
"Люблю тебя верниковской любовью": Игорь Верник
Поклонница, заявившая о своей беременности от
Сергей Лазарев в Instagram показал фото сына в
Астрономы: Гигантский астероид столкнётся с
Meizu выпустит на индийском рынке конкурента
Звезда "Дома-2" Вика Комиссарова сбежала в
Сингапурский политик удивил пользователей Сети
Ученые измерили количество всех выработанных
Просмотреть все новости