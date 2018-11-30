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Самки тайваньских пауков-скакунов кормят детенышей молоком

Китайские ученые обнаружили, что самки пауков-скакунов кормят свое потомство особой питательной жидкостью, которая походит на грудное молоко у млекопитающих. Обычно кормление детенышей молоком встречается исключительно у млекопитающих, но, по всей видимости, такое поведение можно встретить и у беспозвоночных существ.

Самки тайваньских пауков-скакунов кормят детенышей молоком

Специалисты Китайской Академии Наук в Юннане долгое время наблюдали за пауками-скакунами вида Toxeus magnus, обитающими на Тайване, и заметили странность. Когда у самки из яиц вылуплялось потомство, в течение месяца детеныши не покидали гнездо вместе с матерью. И хотя родители не приносили им еду, детеныши за 20 дней жизни увеличились в размерах с 0,9 мм до 3,5 мм.

Оказалось, что все это время самка паука-скакуна кормила свое потомство жидкостью, в которой содержался сахар, жир и белок. В целом жидкость, вырабатываемая железами, находящимися в области эпигастральной борозды, напоминала молоко. «Паучьим молоком» детеныши питались в течение 40 дней. Если в этот период им ограничивали доступ к питательной жидкости, то они погибали в течение 10 дней. Более того, когда детеныши паука-скакуна могли самостоятельно находить пропитание, они продолжали питаться этой жидкостью.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 16:02

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