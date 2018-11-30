Сергей Шнуров в стихах отреагировал на запрет российским мужчинам посещать Украину

Шнуров отметил, что между киевлянами и россиянами есть взаимное влияние, несмотря на то, что к украинцам «попасть сложно, как на ПАРНАС». По его словам, притяжение между жителями двух стран настолько сильно, что и к 2100 году по обе стороны границы будут слушать Веру Брежневу и Светлану Лободу. Несмотря на запрет украинских властей, музыкант пообещал приехать на Украину, однако из-за «замочков на границе» он это сделает, когда ему будет за 60 лет.За один час с момента публикации пост набрал более 80 тысяч отметок «Нравится» и почти 2300 комментариев. Под стихом пользователи стали высказывать свое отношение к решению украинских властей и последним событиям между двумя странами. В комментариях разгорелись нешуточные политические баталии.Руководитель погранслужбы Украины Петр Цигикал заявил, что в страну запрещен въезд всем российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Петр Порошенко объяснил решение тем, что Россия таким образом сможет сформировать частные армии внутри страны. Ограничение будет действовать до окончания военного положения в 10 областях Украины.