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Видео с маленьким сыном Сергея Жукова не оставило поклонников равнодушными

В своём Instagram-аккаунте популярный певец Сергей Жуков разместил видео с четырёхлетним сыном Мироном в главной роли, которое не оставило равнодушными поклонников этой звёздной семьи. В нём малыш рассказывает о своём любимом блюде и о том, что нужно сделать, чтобы оно стало ещё вкуснее.

Видео с маленьким сыном Сергея Жукова не оставило поклонников равнодушными

Сергей жуков и Регина Бурд являются одной из самых крепких и любящих пар российского шоу-бизнеса. В их семье растут трое замечательных детей: 10-летняя дочь Ника, 8-летний сын Энджел и четырёхлетний малыш Мирон. Родители часто радуют поклонников видео и фотографиями своих чад.

Так, недавно Сергей Жуков поделился достижениями дочери в искусстве танца. Девочка принимала участие в конкурсе «Танцы без границ» и получила гран-при в одной из номинаций. А на сей раз героем видео певца стал маленький сын Мирон. Малыш рассказывает о своём любимом блюде, при этом демонстрируя прекрасную осведомлённость о составляющих его ингредиентах.

Поклонники в комментариях восхищаются любознательным и забавным ребёнком, отмечая его высокое развитие и милую внешность. Они пишут, Мирона всегда очень интересно слушать и наблюдать за ним. А некоторые отмечают, что видя малыша, они вспоминают один из клипов его известного отца.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 15:55

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