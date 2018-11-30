Видео с маленьким сыном Сергея Жукова не оставило поклонников равнодушными

Сергей жуков и Регина Бурд являются одной из самых крепких и любящих пар российского шоу-бизнеса. В их семье растут трое замечательных детей: 10-летняя дочь Ника, 8-летний сын Энджел и четырёхлетний малыш Мирон. Родители часто радуют поклонников видео и фотографиями своих чад.Так, недавно Сергей Жуков поделился достижениями дочери в искусстве танца. Девочка принимала участие в конкурсе «Танцы без границ» и получила гран-при в одной из номинаций. А на сей раз героем видео певца стал маленький сын Мирон. Малыш рассказывает о своём любимом блюде, при этом демонстрируя прекрасную осведомлённость о составляющих его ингредиентах.Поклонники в комментариях восхищаются любознательным и забавным ребёнком, отмечая его высокое развитие и милую внешность. Они пишут, Мирона всегда очень интересно слушать и наблюдать за ним. А некоторые отмечают, что видя малыша, они вспоминают один из клипов его известного отца.