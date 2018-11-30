Samsung откажется от 3,5-мм разъёма для наушников в новых смартфонах





По словам экспертов, в следующем флагмане компании Galaxy S10 все еще будет привычный разъем, а в Galaxy Note 10, который выйдет следующей осенью, его уже не будет.По предварительной информации, Samsung Galaxy A8s будет оснащен дисплеем диагональю 6,39 дюймов разрешением Full HD+. Фронтальная камера будет делать снимки качеством 24 мегапикселя, а основная получит разрешение 24+5+10 мегапикселей. Емкость аккумуляторной батареи составляет 3400 мАч. Samsung Galaxy A8s работает на базе процессора Snapdragon 710. Объем чипа оперативной памяти составляет 6 гигабайт, а постоянной 128 гигабайт. Размеры устройства 159,11x74,88х7,38 миллиметров. Презентация гаджета должна пройти в январе следующего года. Он будет представлен в градиентном сером цвете.