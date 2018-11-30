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Съездившая в Крым итальянка рассказала, как дома ее отговаривали от поездки

Итальянская студентка рассказала, как на родине ее предупреждали, что поездка в Крым опасна для жизни. Будучи в Италии, девушка поинтересовалась у своего преподавателя, есть ли вероятность, что в нее будут стрелять на улице в Крыму, но педагог не смог ответить на вопрос ученицы.

Съездившая в Крым итальянка рассказала, как дома ее отговаривали от поездки

По сообщению информационного портала "Слово и Дело", студентка Джемма Питуфа приехала в Россию из Италии по программе обмена. Девушка давно мечтала посетить Крым, но дома ее отговаривали от этой затеи, утверждая, что когда полуостров перешел под юрисдикцию России, пребывание иностранных граждан на нем стало небезопасным.

Однако проигнорировав все предостережения, студентка посетила Крым и очень сильно удивилась. Никаких угроз для жизни она там не обнаружила, вместо этого Джемма Питуфа увидела, как представители разных национальностей и вероисповеданий дружно и мирно живут вместе. Несмотря на наличие множества отличий в их образе жизни, они смогли сплотиться и найти общий язык. Единственная сложность, с которой столкнулась итальянка во время поездки в Крым — недоступность банковских платежных систем, возникшая из-за действия санкций.



 
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Политика
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:39

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