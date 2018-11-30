В России начали тестирование грузового дрона «русский Халк»
Специалисты команды SKYF приступили к тестированию грузового дрона на территории РФ. Его назвали «русский Халк». Данный аппарат способен осуществлять перевозки разной продукции, которая весит не более 250 кг.
Устройство с весом в 50 кг может перемещаться на расстояние в 350 км. «Русский Халк» с весом в 100 кг может преодолевать до 200 км. Новинка использует меньшее количество топлива. Устройство может работать при любых экстремальных погодных условиях. Сильные порывы ветра не мешают дрону выполнять поставленные задачи. Аппарат «Русский Халк» создали для транспортировок разных грузов к труднодоступным местам. Согласно планам производителей с 2020 г. Ежегодно будет выпускаться по 100 экземпляров устройств. Аренда этой новинки обойдётся в 100 евро. Модель работает на бензине. Чтобы организовать полёт, требуется водитель, а также инженер. Этот проект разработчиками был представлен в рамках международного мероприятия CES.
«Dni24» недавно сообщали, что в интернете была представлена визуализация нового спорткара версии Nissan GT-R.
Устройство с весом в 50 кг может перемещаться на расстояние в 350 км. «Русский Халк» с весом в 100 кг может преодолевать до 200 км. Новинка использует меньшее количество топлива. Устройство может работать при любых экстремальных погодных условиях. Сильные порывы ветра не мешают дрону выполнять поставленные задачи. Аппарат «Русский Халк» создали для транспортировок разных грузов к труднодоступным местам. Согласно планам производителей с 2020 г. Ежегодно будет выпускаться по 100 экземпляров устройств. Аренда этой новинки обойдётся в 100 евро. Модель работает на бензине. Чтобы организовать полёт, требуется водитель, а также инженер. Этот проект разработчиками был представлен в рамках международного мероприятия CES.
«Dni24» недавно сообщали, что в интернете была представлена визуализация нового спорткара версии Nissan GT-R.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:15