Звезда "Дома-2" Вика Комиссарова сбежала в Краснодар от жениха после избиения





Она бросила своего возлюбленного, хоть возвращаться к прежней жизни ей очень непросто. Но Комиссарова сделала это, чтобы только обезопасить себя.Итак, чем же пожертвовала Вика, уйдя от жениха?После того, как Комиссарова ушла с телестройки и рассталась с участником Антоном Шоки, она недолго была одинока. Вскоре она нашла себе нового парня и уже планировала свадьбу.Её молодой человек работал на Бали, и Комиссарова переехала к нему. Блондинка даже уже назвала дату свадьбы — мероприятие должно было состояться в начале июля. Но торжественному событию случиться было не суждено.На днях девушка вернулась домой в столицу Кубани. Однако на все вопросы касательно свадьбы и жениха она не отвечает. Только корреспондентам из "домовского" журнала Виктория поведала об истории разрыва с парнем.Она рассказывает, что с ним отношения были даже более эмоциональными, чем с Антоном Шоки за стенами периметра.Правда, хоть они и поссорились, Комиссарова всё-таки допускает мысль, что они помирятся, и у них всё будет хорошо.