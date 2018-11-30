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Звезда "Дома-2" Вика Комиссарова сбежала в Краснодар от жениха после избиения

Звезда телепроекта "Дом-2" Вика Комиссарова вернулась домой в Краснодар.

Она бросила своего возлюбленного, хоть возвращаться к прежней жизни ей очень непросто. Но Комиссарова сделала это, чтобы только обезопасить себя.

Звезда "Дома-2" Вика Комиссарова сбежала в Краснодар от жениха после избиения

Итак, чем же пожертвовала Вика, уйдя от жениха?

После того, как Комиссарова ушла с телестройки и рассталась с участником Антоном Шоки, она недолго была одинока. Вскоре она нашла себе нового парня и уже планировала свадьбу.

Её молодой человек работал на Бали, и Комиссарова переехала к нему. Блондинка даже уже назвала дату свадьбы — мероприятие должно было состояться в начале июля. Но торжественному событию случиться было не суждено.

Звезда "Дома-2" Вика Комиссарова сбежала в Краснодар от жениха после избиения

На днях девушка вернулась домой в столицу Кубани. Однако на все вопросы касательно свадьбы и жениха она не отвечает. Только корреспондентам из "домовского" журнала Виктория поведала об истории разрыва с парнем.

Звезда "Дома-2" Вика Комиссарова сбежала в Краснодар от жениха после избиения

Она рассказывает, что с ним отношения были даже более эмоциональными, чем с Антоном Шоки за стенами периметра.

Звезда "Дома-2" Вика Комиссарова сбежала в Краснодар от жениха после избиения

Правда, хоть они и поссорились, Комиссарова всё-таки допускает мысль, что они помирятся, и у них всё будет хорошо.
Звезда "Дома-2" Вика Комиссарова сбежала в Краснодар от жениха после избиения



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:58

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