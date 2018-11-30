Ученые: Жизнь на Земле могла появиться благодаря особому веществу





Сегодня большинство ученых полагают, что первые живые организмы вышли из т.н. пребиотического супа, существовавшего в особых климатических условиях планеты, когда на ее поверхность регулярно падали небесные тела, вызывая повышение температуры. Затем простейшие микроорганизмы эволюционировали до сложных бактерий, однако объяснить, откуда взялось столь большое биологическое разнообразие, специалисты до сих пор не могут.Сотрудники Института наук о Земле считают, что пребиотический суп действительно мог существовать, но его наличие не может объяснить все тонкости эволюционного развития. К активному размножению бактерий, по мнению ученых, могло привести взаимодействие обычной соли и избыточного количества энергии, однако пока эту гипотезу специалистам доказать не удалось.