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Поклонница, заявившая о своей беременности от Филиппа Киркорова, готовит для новорожденных "брендовый гардероб"

Поклонница Филиппа Киркорова, не так давно заявившая общественности, что ожидает от него тройню, активно готовится к предстоящим родам и покупает для малышей вещи известных брендов. Известно, Светлана Сафиева планирует получить от певца крупную сумму денег, необходимую ей для родов.

Поклонница, заявившая о своей беременности от Филиппа Киркорова, готовит для новорожденных "брендовый гардероб"

Филиппу Киркорову приписывали множество романов с женщинами известными и не очень. Также за его карьеру не единожды фанатки сообщали о беременности от своего кумира. Между тем, всем также известно, Филипп Киркоров воспитывает двоих детей, сына Мартина и дочь Аллу-Викторию, рождённых суррогатной матерью. Кроме них, у певца больше нет официально признанных детей.

Около месяца назад одна из многочисленных поклонниц Киркорова, 52-летняя Светлана Сафиева, сообщила о своей беременности от него. Также она делилась, что будет требовать с певца компенсацию на роды в размере двести тысяч долларов. И если он не согласится выплатить эту сумму ей добровольно, то готова подать на Киркорова иск в суд.

Сейчас же беременная фанатка готовится к предстоящим родам и готовит для будущих малышей «брендовый гардероб». Она показывает журналистам крошечные боди для новорожденных, стоимостью около пяти тысяч рублей, прогулочные коляски и многое другое.

Поклонница, заявившая о своей беременности от Филиппа Киркорова, готовит для новорожденных "брендовый гардероб"

Люди из окружения Киркорова называют Сафиеву просто фанатичной поклонницей, пытающейся прославиться за счёт кумира. Сам же Филипп Бедросович до сих пор никак не прокомментировал заявление фанатки, и вообще неизвестно, знает ли он о нём.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:25

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