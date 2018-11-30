Поклонница, заявившая о своей беременности от Филиппа Киркорова, готовит для новорожденных "брендовый гардероб"

Филиппу Киркорову приписывали множество романов с женщинами известными и не очень. Также за его карьеру не единожды фанатки сообщали о беременности от своего кумира. Между тем, всем также известно, Филипп Киркоров воспитывает двоих детей, сына Мартина и дочь Аллу-Викторию, рождённых суррогатной матерью. Кроме них, у певца больше нет официально признанных детей.Около месяца назад одна из многочисленных поклонниц Киркорова, 52-летняя Светлана Сафиева, сообщила о своей беременности от него. Также она делилась, что будет требовать с певца компенсацию на роды в размере двести тысяч долларов. И если он не согласится выплатить эту сумму ей добровольно, то готова подать на Киркорова иск в суд.Сейчас же беременная фанатка готовится к предстоящим родам и готовит для будущих малышей «брендовый гардероб». Она показывает журналистам крошечные боди для новорожденных, стоимостью около пяти тысяч рублей, прогулочные коляски и многое другое.Люди из окружения Киркорова называют Сафиеву просто фанатичной поклонницей, пытающейся прославиться за счёт кумира. Сам же Филипп Бедросович до сих пор никак не прокомментировал заявление фанатки, и вообще неизвестно, знает ли он о нём.