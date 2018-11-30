Астрономы: Гигантский астероид столкнётся с Землёй в 2091 году





Американскими астрономами зафиксирован астероид WO15, который 26 декабря 2091 года может пройти в близости от Земли или вовсе столкнуться с ней. В 2015 году учёные впервые обнаружили космический объект, однако тогда никакой озабоченности находка не вызвала. Более детальное изучение показало, что перспективы удара астероида о планету далеко не безобидные.Чтобы предотвратить глобальную катастрофу, уже сейчас необходимо разрабатывать действенные технологии защиты. В NASA уверяют, что диаметр небесного тела меньше километра не представляет угрозы. Так, в ближайшие 100 лет человечеству можно не опасаться за свою жизнь.Однако малые, по научным меркам, астероиды также несут собой большую опасность, ведь радары их даже не улавливают. К примеру, зимой 2013 года в Челябинске упал 20-метровый метеорит, разрушивший здания, ранивший 2 тысячи человек и повлёкший к миллиардному убытку. Для учёных и общественности такой инцидент предстал совершенной неожиданностью.