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Астрономы: Гигантский астероид столкнётся с Землёй в 2091 году

Астрономы из США подсчитали, что гигантский астероид WO15 столкнётся с Землёй в 2091 году. Удар небесного тела может быть катастрофическим для жителей планеты.
Астрономы: Гигантский астероид столкнётся с Землёй в 2091 году

Американскими астрономами зафиксирован астероид WO15, который 26 декабря 2091 года может пройти в близости от Земли или вовсе столкнуться с ней. В 2015 году учёные впервые обнаружили космический объект, однако тогда никакой озабоченности находка не вызвала. Более детальное изучение показало, что перспективы удара астероида о планету далеко не безобидные.

Чтобы предотвратить глобальную катастрофу, уже сейчас необходимо разрабатывать действенные технологии защиты. В NASA уверяют, что диаметр небесного тела меньше километра не представляет угрозы. Так, в ближайшие 100 лет человечеству можно не опасаться за свою жизнь.

Однако малые, по научным меркам, астероиды также несут собой большую опасность, ведь радары их даже не улавливают. К примеру, зимой 2013 года в Челябинске упал 20-метровый метеорит, разрушивший здания, ранивший 2 тысячи человек и повлёкший к миллиардному убытку. Для учёных и общественности такой инцидент предстал совершенной неожиданностью.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:07

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