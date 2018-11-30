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Сергей Лазарев в Instagram показал фото сына в океанариуме

Знаменитый российский певец Сергей Лазарев в своем блоге Instagram показал, как со своим сыном Никитой они сходили в океанариум. Поклонники пришли в восторг от трогательного фото мальчика.
Сергей Лазарев в Instagram показал фото сына в океанариуме

Сергей Лазарев большую часть времени проводит на гастролях и съемках, поэтому ему редко удается видеться с сыном. Однако, как только у певца появляется свободный день, он старается провести его вместе с наследником. В этот раз отец с сыном отправились посмотреть на подводный мир в столичный океанариум. Об этом Лазарев сообщил подписчикам в Instagram. Под постом он написал: «Сходили с Никитосом в океанариум! Ник под впечатлением от акул и вообще от водного мира!».

Читатели блога Сергея Лазарева оставили много теплых комментариев. Многие отметили, что ребенку достался очень заботливый папа.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:13

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