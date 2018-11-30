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Meizu выпустит на индийском рынке конкурента OnePlus 6T

Компания Meizu собирается в рамках индийского рынка гаджетов выпустить смартфон, который составит достойную конкуренцию версии OnePlus 6T. Пока нет точной информации, как назовут данное устройство.

Meizu выпустит на индийском рынке конкурента OnePlus 6T


Речь идёт о шестнадцатом устройстве бренда, представленном на территории Индии. Meizu собирается также выпустить две версии недорогих смартфонов, которые будут конкурировать с Xiaomi. Флагманское устройство бренда должно по реализациям обогнать версию OnePlus 6T. Модель будет осуществлять работу на основе процессора Snapdragon 845 с ОЗУ на 8 Гб. В устройстве также будет установлена ПЗУ на 128 Гб. Автономность аппарата обеспечивается аккумуляторной батареей на 3 000 мАч. По словам экспертов, устройство будет расцениваться от $380 за базовую версию.

«Dni24» ранее передавали, что смартфон модификации Lenovo Z5S, оснащаемый дырявым экраном, появился на снимках в глобальной сети.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:00

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