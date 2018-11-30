Meizu выпустит на индийском рынке конкурента OnePlus 6T
Компания Meizu собирается в рамках индийского рынка гаджетов выпустить смартфон, который составит достойную конкуренцию версии OnePlus 6T. Пока нет точной информации, как назовут данное устройство.
Речь идёт о шестнадцатом устройстве бренда, представленном на территории Индии. Meizu собирается также выпустить две версии недорогих смартфонов, которые будут конкурировать с Xiaomi. Флагманское устройство бренда должно по реализациям обогнать версию OnePlus 6T. Модель будет осуществлять работу на основе процессора Snapdragon 845 с ОЗУ на 8 Гб. В устройстве также будет установлена ПЗУ на 128 Гб. Автономность аппарата обеспечивается аккумуляторной батареей на 3 000 мАч. По словам экспертов, устройство будет расцениваться от $380 за базовую версию.
«Dni24» ранее передавали, что смартфон модификации Lenovo Z5S, оснащаемый дырявым экраном, появился на снимках в глобальной сети.
Речь идёт о шестнадцатом устройстве бренда, представленном на территории Индии. Meizu собирается также выпустить две версии недорогих смартфонов, которые будут конкурировать с Xiaomi. Флагманское устройство бренда должно по реализациям обогнать версию OnePlus 6T. Модель будет осуществлять работу на основе процессора Snapdragon 845 с ОЗУ на 8 Гб. В устройстве также будет установлена ПЗУ на 128 Гб. Автономность аппарата обеспечивается аккумуляторной батареей на 3 000 мАч. По словам экспертов, устройство будет расцениваться от $380 за базовую версию.
«Dni24» ранее передавали, что смартфон модификации Lenovo Z5S, оснащаемый дырявым экраном, появился на снимках в глобальной сети.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:00