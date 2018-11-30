Звезду «Дома-2» Александру Харитонову поздравляют с помолвкой
Бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Александру Харитонову начали поздравлять с помолвкой.
В последние несколько месяцев об одной из самых ярких экс-участниц «Дома-2» почти ничего не слышно. Не секрет, что Александра не только потерпела фиаско в личной жизни, но и не смогла преуспеть в домовской карьере. Недавно стало известно, что Харитонову уволили из проекта и больше она не является преподавателем школы актерского мастерства.
Оказывается, что именно последнее и стало причиной того, что Саша решила уехать из шумной столицы и сейчас проводит большую часть времени у Черного моря, в Геленджике. И, судя по информации, которая несколько дней назад появилась в социальных сетях, Харитоновой наконец-таки улыбнулась удача.
Выяснилось, что Александра начала готовиться к свадьбе. Отметим, что сама телезнаменитость о своем скором бракосочетании пока ничего не рассказывает. Впрочем, это не мешает подписчикам блондинки уже начать вовсю поздравлять свою любимицу с таким важным событием, как помолвка.
Нужно сказать, что к поздравлениям читателей Саши уже начали присоединяться и некоторые ее коллеги по съемочной площадке, в число которых вошла Мария Кохно. Если верить девушке, то Харитонова наконец повстречала того «самого» и «единственного», которого так долго искала.
По словам Марии, Александра правильно делает, что не выносит свою личную жизнь на всеобщее обозрение, так как хорошо понимает, что счастье «любит тишину».
Отметим, что телезрители «Дома-2» продолжают восхищаться внешними данными 34-летней звезды проекта. По их мнению, внешности Саши остается только завидовать.
В последние несколько месяцев об одной из самых ярких экс-участниц «Дома-2» почти ничего не слышно. Не секрет, что Александра не только потерпела фиаско в личной жизни, но и не смогла преуспеть в домовской карьере. Недавно стало известно, что Харитонову уволили из проекта и больше она не является преподавателем школы актерского мастерства.
Оказывается, что именно последнее и стало причиной того, что Саша решила уехать из шумной столицы и сейчас проводит большую часть времени у Черного моря, в Геленджике. И, судя по информации, которая несколько дней назад появилась в социальных сетях, Харитоновой наконец-таки улыбнулась удача.
Выяснилось, что Александра начала готовиться к свадьбе. Отметим, что сама телезнаменитость о своем скором бракосочетании пока ничего не рассказывает. Впрочем, это не мешает подписчикам блондинки уже начать вовсю поздравлять свою любимицу с таким важным событием, как помолвка.
Нужно сказать, что к поздравлениям читателей Саши уже начали присоединяться и некоторые ее коллеги по съемочной площадке, в число которых вошла Мария Кохно. Если верить девушке, то Харитонова наконец повстречала того «самого» и «единственного», которого так долго искала.
По словам Марии, Александра правильно делает, что не выносит свою личную жизнь на всеобщее обозрение, так как хорошо понимает, что счастье «любит тишину».
Отметим, что телезрители «Дома-2» продолжают восхищаться внешними данными 34-летней звезды проекта. По их мнению, внешности Саши остается только завидовать.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:03