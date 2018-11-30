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Звезду «Дома-2» Александру Харитонову поздравляют с помолвкой

Бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» Александру Харитонову начали поздравлять с помолвкой.

В последние несколько месяцев об одной из самых ярких экс-участниц «Дома-2» почти ничего не слышно. Не секрет, что Александра не только потерпела фиаско в личной жизни, но и не смогла преуспеть в домовской карьере. Недавно стало известно, что Харитонову уволили из проекта и больше она не является преподавателем школы актерского мастерства.

Звезду «Дома-2» Александру Харитонову поздравляют с помолвкой

Оказывается, что именно последнее и стало причиной того, что Саша решила уехать из шумной столицы и сейчас проводит большую часть времени у Черного моря, в Геленджике. И, судя по информации, которая несколько дней назад появилась в социальных сетях, Харитоновой наконец-таки улыбнулась удача.

Выяснилось, что Александра начала готовиться к свадьбе. Отметим, что сама телезнаменитость о своем скором бракосочетании пока ничего не рассказывает. Впрочем, это не мешает подписчикам блондинки уже начать вовсю поздравлять свою любимицу с таким важным событием, как помолвка.

Нужно сказать, что к поздравлениям читателей Саши уже начали присоединяться и некоторые ее коллеги по съемочной площадке, в число которых вошла Мария Кохно. Если верить девушке, то Харитонова наконец повстречала того «самого» и «единственного», которого так долго искала.

Звезду «Дома-2» Александру Харитонову поздравляют с помолвкой

По словам Марии, Александра правильно делает, что не выносит свою личную жизнь на всеобщее обозрение, так как хорошо понимает, что счастье «любит тишину».

Отметим, что телезрители «Дома-2» продолжают восхищаться внешними данными 34-летней звезды проекта. По их мнению, внешности Саши остается только завидовать.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:03

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