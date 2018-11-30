Сингапурский политик удивил пользователей Сети признаниями о встречах с НЛО
Видный политический деятель Сингапура Го Мэн Сенк недавно сделал неожиданное признание, что верит в существование внеземных цивилизаций, и, более того неоднократно видел НЛО. Он рассказал, увиденное заставило его пересмотреть своё суждение о Вселенной.
Лидер Народной партии Сингапура признаётся, неопознанные летающие объекты он наблюдал не единожды. Впервые нечто, похожее на корабль пришельцев, он увидел недалеко от своего дома. Он был удивлён увиденным и не совсем поверил, что это не является оптической иллюзией или обманом зрения. Второй раз похожее явление Го Мэн Сенк наблюдал спустя несколько лет в одной из своих командировок. И это убедило политика в существовании разумных существ, существующих в огромных просторах космоса. Он верит, пришельцы реальны и часто посещают Землю.
Политик из Сингапура далеко не единственный, кто верит в иные цивилизации. Так, певец Робби Уильямс, также утверждает, что неоднократно видел внеземные корабли гуманоидов. Он готов был даже оставить свою карьеру ради изучения космических объектов и представителей загадочных цивилизаций.
Лидер Народной партии Сингапура признаётся, неопознанные летающие объекты он наблюдал не единожды. Впервые нечто, похожее на корабль пришельцев, он увидел недалеко от своего дома. Он был удивлён увиденным и не совсем поверил, что это не является оптической иллюзией или обманом зрения. Второй раз похожее явление Го Мэн Сенк наблюдал спустя несколько лет в одной из своих командировок. И это убедило политика в существовании разумных существ, существующих в огромных просторах космоса. Он верит, пришельцы реальны и часто посещают Землю.
Политик из Сингапура далеко не единственный, кто верит в иные цивилизации. Так, певец Робби Уильямс, также утверждает, что неоднократно видел внеземные корабли гуманоидов. Он готов был даже оставить свою карьеру ради изучения космических объектов и представителей загадочных цивилизаций.
В мире
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:52