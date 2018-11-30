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Сингапурский политик удивил пользователей Сети признаниями о встречах с НЛО

Видный политический деятель Сингапура Го Мэн Сенк недавно сделал неожиданное признание, что верит в существование внеземных цивилизаций, и, более того неоднократно видел НЛО. Он рассказал, увиденное заставило его пересмотреть своё суждение о Вселенной.

Сингапурский политик удивил пользователей Сети признаниями о встречах с НЛО

Лидер Народной партии Сингапура признаётся, неопознанные летающие объекты он наблюдал не единожды. Впервые нечто, похожее на корабль пришельцев, он увидел недалеко от своего дома. Он был удивлён увиденным и не совсем поверил, что это не является оптической иллюзией или обманом зрения. Второй раз похожее явление Го Мэн Сенк наблюдал спустя несколько лет в одной из своих командировок. И это убедило политика в существовании разумных существ, существующих в огромных просторах космоса. Он верит, пришельцы реальны и часто посещают Землю.


Политик из Сингапура далеко не единственный, кто верит в иные цивилизации. Так, певец Робби Уильямс, также утверждает, что неоднократно видел внеземные корабли гуманоидов. Он готов был даже оставить свою карьеру ради изучения космических объектов и представителей загадочных цивилизаций.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 13:52

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