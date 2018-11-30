Ученые измерили количество всех выработанных звездами частиц света во Вселенной
Воспользовавшись орбитальным телескопом «Ферми» астрофизики смогли узнать, сколько света было выработано звездами Вселенной за все время ее существования. Оказалось, что количество частиц света составило 4 × 1084, при этом максимальное количество фотонов было испущено примерно 3,5 млрд лет назад, когда частота образования звезд достигла пиковых значений.
По словам специалиста университета Клемсона Абишека Десая, ученые долгое время пытаются изучить т.н. «сияние Вселенной», выраженное во Внегалактическом фоновом излучении. Это излучение не стоит путать с космическим микроволновым фоном, оставшимся после Большого взрыва. Внегалактическое фоновое излучение (EBL) — сочетание ультрафиолетового, видимого и инфракрасного излучений, оставшееся со времен ранней Вселенной, когда происходило образование первых звезд.
Подсчитать количество фотонов, испущенных звездами и другими светящимися объектами, Десаю с коллегами удалось, наблюдая не за EBL, а за гамма-излучением, которое генерируют ядра древних галактик. Дело в том, что при столкновении гамма-лучей с частицами света происходит своеобразная аннигиляция, из-за которой лучи становятся «тусклыми». Степень тусклости зависит от того, с каким количеством фотонов, формирующих EBL, столкнулись лучи.
По словам специалиста университета Клемсона Абишека Десая, ученые долгое время пытаются изучить т.н. «сияние Вселенной», выраженное во Внегалактическом фоновом излучении. Это излучение не стоит путать с космическим микроволновым фоном, оставшимся после Большого взрыва. Внегалактическое фоновое излучение (EBL) — сочетание ультрафиолетового, видимого и инфракрасного излучений, оставшееся со времен ранней Вселенной, когда происходило образование первых звезд.
Подсчитать количество фотонов, испущенных звездами и другими светящимися объектами, Десаю с коллегами удалось, наблюдая не за EBL, а за гамма-излучением, которое генерируют ядра древних галактик. Дело в том, что при столкновении гамма-лучей с частицами света происходит своеобразная аннигиляция, из-за которой лучи становятся «тусклыми». Степень тусклости зависит от того, с каким количеством фотонов, формирующих EBL, столкнулись лучи.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:43