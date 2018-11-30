АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование: Рестораны и другие места общепита влияют на загрязнение воздуха
EUR 75.89 USD 66.63
Курс валют на 30.11.2018

Андрей Разин намерен продюсировать дочь Евгения Осина

Знаменитый российский продюсер Андрей Разин рассказал журналистам, что намерен продюсировать дочь певца Евгения Осина Агнию Осину. Девушка отправиться в гастрольный тур с такими группами как «Ласковый май», «Фристайл» и «Мечтать».
Андрей Разин намерен продюсировать дочь Евгения Осина
Андрей Разин всерьез решил заняться продвижением дочери автора хита «Плачет девушка в автомате» Агнии Осиной. К слову, ей выпадет честь исполнить данную композицию на одном из концертов большого гастрольного тура, который называется «30 лет вместе». По словам легендарного продюсера, природа наградила девушку мягким голосом и хорошим тембром и успешная карьера ей гарантирована. Также Разин пообещал, что не обидит ее зарплатой и гонорарами.
Андрей Разин намерен продюсировать дочь Евгения Осина

Андрей Разин рассказал, что тур по России стартует уже совсем скоро и Агния Осина выступит на 58 площадках родины. Также на сцене можно будет увидеть и бывшую солистку группы «Мираж» Наталью Гулькину, однако это только в планах. Еще он сообщил, что дочери Осина выделят роль в киноленте «Ласковый май», сыграть ей придется эстрадную певицу Наталью Грозовскую.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:34

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сингапурский политик удивил пользователей Сети
Ученые измерили количество всех выработанных
Андрей Разин намерен продюсировать дочь Евгения
Застрявший на дереве трусливый лев развеселил
Тайны из прошлого жены короля Малайзии Оксаны
Фото любопытного пришельца позабавило
Звезду «Дома-2» Александру Харитонову поздравляют
Алексей Воробьев рассказал, как с ним поступила
Принц Гарри и Меган Маркл выбрали крестных для
Ученые: Глобальное потепление ведёт к вымиранию
Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев снимком в Instagram
"Дом-2": Озверевший Андрей Шабарин накинулся на
Гинекологи раскрыли важнейшие правила женского
Исследование: Рестораны и другие места общепита
Пышные перья павлинов заставляют самку дрожать во
Глюкоза показала в Instagram новогодний костюм
Африкантова и Капаклы не выносят ссор из семьи,
Елена Яковлева показала архивный снимок с сыном
В Виргинии сняли падающий НЛО
Актриса Ольга Остроумова повредила колено на
В Китае запретили генетические опыты над людьми
Анжелика Варум показала осиную талию на фестивале
Бывшая пассия Андрея Черкасова – Стелла Мунас
Павел Прилучный рассказал о продолжении «Мажора»
"В жару и стужу жгучую": Голая Анастасия
Ольга Бузова уверена, что мужчины проявляют к ней
Ученые: Древний вирус даровал конопле
Юрий Николаев рассказал о едва не случившемся
Гоген Солнцев: «Катя опозорила меня на всю
Анастасия Заворотнюк рассказала журналистам о
Просмотреть все новости