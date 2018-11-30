Андрей Разин намерен продюсировать дочь Евгения Осина



Андрей Разин всерьез решил заняться продвижением дочери автора хита «Плачет девушка в автомате» Агнии Осиной. К слову, ей выпадет честь исполнить данную композицию на одном из концертов большого гастрольного тура, который называется «30 лет вместе». По словам легендарного продюсера, природа наградила девушку мягким голосом и хорошим тембром и успешная карьера ей гарантирована. Также Разин пообещал, что не обидит ее зарплатой и гонорарами.

Андрей Разин всерьез решил заняться продвижением дочери автора хита «Плачет девушка в автомате» Агнии Осиной. К слову, ей выпадет честь исполнить данную композицию на одном из концертов большого гастрольного тура, который называется «30 лет вместе». По словам легендарного продюсера, природа наградила девушку мягким голосом и хорошим тембром и успешная карьера ей гарантирована. Также Разин пообещал, что не обидит ее зарплатой и гонорарами.





Андрей Разин рассказал, что тур по России стартует уже совсем скоро и Агния Осина выступит на 58 площадках родины. Также на сцене можно будет увидеть и бывшую солистку группы «Мираж» Наталью Гулькину, однако это только в планах. Еще он сообщил, что дочери Осина выделят роль в киноленте «Ласковый май», сыграть ей придется эстрадную певицу Наталью Грозовскую.