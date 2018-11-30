Застрявший на дереве трусливый лев развеселил пользователей Сети





На видео видно, что лев издаёт жалостные рыки, пробуя безуспешно слезть с дерева. По всей видимости, животному очень страшно, так как высота является очень серьезной. Эту забавную сценку с «царём зверей» начали обсуждать в Сети. Одни предложили на помощь позвать пожарных со всем требуемым для спасения льва оборудованием. Другие отметили, что над этим грозным представителем кошачьих наверняка смеются прочие животныеОказавшиеся рядом с этим львом две львицы также не смогли ему помочь. Наконец трусливое животное смогло перебороть страх и спрыгнуло с дерева.