Застрявший на дереве трусливый лев развеселил пользователей Сети
Звездой YouTube стал в этот раз лев, который застрял на дереве в африканской саване. Трусливое животное сняли на видео в юго-западной части Кении на территории заповедника Масаи-Мара.
На видео видно, что лев издаёт жалостные рыки, пробуя безуспешно слезть с дерева. По всей видимости, животному очень страшно, так как высота является очень серьезной. Эту забавную сценку с «царём зверей» начали обсуждать в Сети. Одни предложили на помощь позвать пожарных со всем требуемым для спасения льва оборудованием. Другие отметили, что над этим грозным представителем кошачьих наверняка смеются прочие животные
Оказавшиеся рядом с этим львом две львицы также не смогли ему помочь. Наконец трусливое животное смогло перебороть страх и спрыгнуло с дерева.
На видео видно, что лев издаёт жалостные рыки, пробуя безуспешно слезть с дерева. По всей видимости, животному очень страшно, так как высота является очень серьезной. Эту забавную сценку с «царём зверей» начали обсуждать в Сети. Одни предложили на помощь позвать пожарных со всем требуемым для спасения льва оборудованием. Другие отметили, что над этим грозным представителем кошачьих наверняка смеются прочие животные
Оказавшиеся рядом с этим львом две львицы также не смогли ему помочь. Наконец трусливое животное смогло перебороть страх и спрыгнуло с дерева.
Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:25