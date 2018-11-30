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Фото любопытного пришельца позабавило пользователей Сети

Фото любопытного пришельца, заглядывающего в машину, позабавило пользователей Сети. Крупный снимок гуманоида появился ещё в 1982 году.
Фото любопытного пришельца позабавило пользователей Сети

В интернете широкое распространение получила старая фотография пришельца, которую пользователи считают очень смешной. В 1982 году снимок получил житель американского штата Айдахо. Мужчина ехал с работы домой и уже когда притормозил перед своим участком, заметил белого гуманоида. Существо обладало большой головой и глазами, какими представляют инопланетян в поп-культуре уже много десятилетий.

В свете фар пришельца было отчётливо видно, поэтому американец достал из бардачка машины камеру и сделал портретный снимок. Как раз в это время гуманоид подскочил к автомобилю и с любопытством заглянул в салон через лобовое стекло.

Поскольку снимок всё же удалось проявить, пользователи Сети посчитали, что автору удалось остаться целым, либо камера попала в руки спецслужб. Впрочем, большинство увидело в белом пришельце забавную куклу или человека в костюме.
Фото любопытного пришельца позабавило пользователей Сети

Уфологов реакция общественности огорчает, поскольку подобные шутки дискредитируют реальную ситуацию с инопланетянами. Так, во время настоящего контакта люди вряд ли поверят, что перед ними представители внеземной расы.



 
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Общество
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:04

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