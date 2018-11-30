Алексей Воробьев рассказал, как с ним поступила Виктория Дайнеко на первом свидании



Алексей Воробьев не так давно снял клип на песню «С Новым годом, мой любимый человек!". В основу сюжета легла его личная история любви с певицей Викторией Дайнеко. Точнее день, который стал для обоих особенным, поскольку создал для них новогоднее настроение, хотя на улице было только 1 декабря. По словам Воробьева, они пошли на прогулку и зашли в кафе, там они пили кофе и кушали мандарины. За окном шел снег. В итоге было решено сделать эту дату значимой, как праздник Новый Год.

Алексей Воробьев не так давно снял клип на песню «С Новым годом, мой любимый человек!". В основу сюжета легла его личная история любви с певицей Викторией Дайнеко. Точнее день, который стал для обоих особенным, поскольку создал для них новогоднее настроение, хотя на улице было только 1 декабря. По словам Воробьева, они пошли на прогулку и зашли в кафе, там они пили кофе и кушали мандарины. За окном шел снег. В итоге было решено сделать эту дату значимой, как праздник Новый Год.





Молодые люди познакомились 11 лет назад, и, как признается певец, он влюбился в нее на первом свидании, когда Дайнеко неумело пыталась припарковать автомобиль. В тот момент он понял, что хочет ее спасать и оберегать. Алексей Воробьев вспомнил, что это свидание закончилось достаточно быстро. Он пригласил девушку на кинофильм под названием «Трансформеры», а спустя 20 минут, она сказала: "Ой, мне чего-то не нравится» и быстро ушла. Следующего свидания с Викторией Дайнеко ему пришлось ждать 3 года. Что связывает звездную пару сегодня, Воробьев предпочитает не афишировать, поскольку свою личную жизнь обсуждать не желает.