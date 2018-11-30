АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование: Рестораны и другие места общепита влияют на загрязнение воздуха
EUR 75.89 USD 66.63
Курс валют на 30.11.2018

Алексей Воробьев рассказал, как с ним поступила Виктория Дайнеко на первом свидании

Знаменитый российский музыкант и певец Алексей Воробьев в одном из своих интервью откровенно рассказал, как 11 лет назад с ним поступила певица Виктория Дайнеко, придя к нему на свидание. Как оказалась, девушка ушла прямо с сеанса кинофильма, оставив молодого человека одного.
Алексей Воробьев рассказал, как с ним поступила Виктория Дайнеко на первом свидании
Алексей Воробьев не так давно снял клип на песню «С Новым годом, мой любимый человек!". В основу сюжета легла его личная история любви с певицей Викторией Дайнеко. Точнее день, который стал для обоих особенным, поскольку создал для них новогоднее настроение, хотя на улице было только 1 декабря. По словам Воробьева, они пошли на прогулку и зашли в кафе, там они пили кофе и кушали мандарины. За окном шел снег. В итоге было решено сделать эту дату значимой, как праздник Новый Год.
Алексей Воробьев рассказал, как с ним поступила Виктория Дайнеко на первом свидании

Молодые люди познакомились 11 лет назад, и, как признается певец, он влюбился в нее на первом свидании, когда Дайнеко неумело пыталась припарковать автомобиль. В тот момент он понял, что хочет ее спасать и оберегать. Алексей Воробьев вспомнил, что это свидание закончилось достаточно быстро. Он пригласил девушку на кинофильм под названием «Трансформеры», а спустя 20 минут, она сказала: "Ой, мне чего-то не нравится» и быстро ушла. Следующего свидания с Викторией Дайнеко ему пришлось ждать 3 года. Что связывает звездную пару сегодня, Воробьев предпочитает не афишировать, поскольку свою личную жизнь обсуждать не желает.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сингапурский политик удивил пользователей Сети
Ученые измерили количество всех выработанных
Андрей Разин намерен продюсировать дочь Евгения
Застрявший на дереве трусливый лев развеселил
Тайны из прошлого жены короля Малайзии Оксаны
Фото любопытного пришельца позабавило
Звезду «Дома-2» Александру Харитонову поздравляют
Алексей Воробьев рассказал, как с ним поступила
Принц Гарри и Меган Маркл выбрали крестных для
Ученые: Глобальное потепление ведёт к вымиранию
Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев снимком в Instagram
"Дом-2": Озверевший Андрей Шабарин накинулся на
Гинекологи раскрыли важнейшие правила женского
Исследование: Рестораны и другие места общепита
Пышные перья павлинов заставляют самку дрожать во
Глюкоза показала в Instagram новогодний костюм
Африкантова и Капаклы не выносят ссор из семьи,
Елена Яковлева показала архивный снимок с сыном
В Виргинии сняли падающий НЛО
Актриса Ольга Остроумова повредила колено на
В Китае запретили генетические опыты над людьми
Анжелика Варум показала осиную талию на фестивале
Бывшая пассия Андрея Черкасова – Стелла Мунас
Павел Прилучный рассказал о продолжении «Мажора»
"В жару и стужу жгучую": Голая Анастасия
Ольга Бузова уверена, что мужчины проявляют к ней
Ученые: Древний вирус даровал конопле
Юрий Николаев рассказал о едва не случившемся
Гоген Солнцев: «Катя опозорила меня на всю
Анастасия Заворотнюк рассказала журналистам о
Просмотреть все новости