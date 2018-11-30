Алексей Воробьев рассказал, как с ним поступила Виктория Дайнеко на первом свидании
Знаменитый российский музыкант и певец Алексей Воробьев в одном из своих интервью откровенно рассказал, как 11 лет назад с ним поступила певица Виктория Дайнеко, придя к нему на свидание. Как оказалась, девушка ушла прямо с сеанса кинофильма, оставив молодого человека одного.
Алексей Воробьев не так давно снял клип на песню «С Новым годом, мой любимый человек!". В основу сюжета легла его личная история любви с певицей Викторией Дайнеко. Точнее день, который стал для обоих особенным, поскольку создал для них новогоднее настроение, хотя на улице было только 1 декабря. По словам Воробьева, они пошли на прогулку и зашли в кафе, там они пили кофе и кушали мандарины. За окном шел снег. В итоге было решено сделать эту дату значимой, как праздник Новый Год.
Молодые люди познакомились 11 лет назад, и, как признается певец, он влюбился в нее на первом свидании, когда Дайнеко неумело пыталась припарковать автомобиль. В тот момент он понял, что хочет ее спасать и оберегать. Алексей Воробьев вспомнил, что это свидание закончилось достаточно быстро. Он пригласил девушку на кинофильм под названием «Трансформеры», а спустя 20 минут, она сказала: "Ой, мне чего-то не нравится» и быстро ушла. Следующего свидания с Викторией Дайнеко ему пришлось ждать 3 года. Что связывает звездную пару сегодня, Воробьев предпочитает не афишировать, поскольку свою личную жизнь обсуждать не желает.
Алексей Воробьев не так давно снял клип на песню «С Новым годом, мой любимый человек!". В основу сюжета легла его личная история любви с певицей Викторией Дайнеко. Точнее день, который стал для обоих особенным, поскольку создал для них новогоднее настроение, хотя на улице было только 1 декабря. По словам Воробьева, они пошли на прогулку и зашли в кафе, там они пили кофе и кушали мандарины. За окном шел снег. В итоге было решено сделать эту дату значимой, как праздник Новый Год.
Молодые люди познакомились 11 лет назад, и, как признается певец, он влюбился в нее на первом свидании, когда Дайнеко неумело пыталась припарковать автомобиль. В тот момент он понял, что хочет ее спасать и оберегать. Алексей Воробьев вспомнил, что это свидание закончилось достаточно быстро. Он пригласил девушку на кинофильм под названием «Трансформеры», а спустя 20 минут, она сказала: "Ой, мне чего-то не нравится» и быстро ушла. Следующего свидания с Викторией Дайнеко ему пришлось ждать 3 года. Что связывает звездную пару сегодня, Воробьев предпочитает не афишировать, поскольку свою личную жизнь обсуждать не желает.