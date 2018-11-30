Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев снимком в Instagram намекнул на новую возлюбленную

«Солнцев, не уж то себе новую престарелую пассию нашел? Уже жду с нетерпением нового выпуска «Прямого эфира», где ты с Андреем Малаховым будете обсуждать гулящую Терешкович!», «Гоген, расскажите, пожалуйста, зачем вам нужны женщины в возрасте? Вы их коллекционируете что ли?», «Солнцев, Солнцев..Когда ты уже изменишься? Кошмар» - продолжают комментировать в Сети свежую фотографию Гогена Солнцева.



Не секрет, что на данный момент Гоген уже три недели живет без своей 63-летней супруги Екатерины Терешкович, которая неизвестно куда пропала. Впрочем, оказалось, что Солнцеву не приходится скучать, что он с удовольствием продемонстрировал поклонникам.Считанные часы назад Гоген разместил у себя на страничке в Instagram свежий снимок, на котором он запечатлен с незнакомой женщиной Екатериной. Под фото Солнцев поздравляет незнакомку с днем рождения и пожелал ей счастья и долгих лет жизни.По мнению большинства интернет-пользователей, своей последней публикацией экс-участник «Дома-2» намекнул им на то, что уже нашел себе новую возлюбленную и не намерен больше страдать из-за того, что его престарелая жена куда-то исчезла.Также читатели уверены, что если эту фотографию увидит Екатерина, то женщина сразу же вернется к Гогену, чтобы не только выяснить, кто изображен на снимке, но и устроить Солнцеву очередной скандал на всю Россию. Ведь, известно, что Терешкович является очень ревнивой женщиной, а это означает, что шоумену уже следует начинать готовиться к большим неприятностям.