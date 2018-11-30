Тайны из прошлого жены короля Малайзии Оксаны Воеводиной стали появляться в СМИ

Так, пользователи соцсетей заметили большое внешнее сходство новой королевской супруги со скандальной участницей шоу «Каникулы в Мексике». У девушки с проекта было другое имя, и, тем не менее, многие уверены, что это была именно Воеводина. Они уверены, Оксана сменила имя, назвавшись Ксенией Дягилевой, но это не отменяет факта их практически идентичной внешности. На проекте девушка имела скандальную репутацию, употребляла спиртные напитки, и вела себя в общем не очень пристойно.Пользователи отмечают, незадолго до свадьбы начали исчезать все аккаунты, переписки и фотографии девушки, которые могли её скомпрометировать. Сейчас в Сети можно найти только приличные снимки Воеводиной, в которых нет упоминаний о её бывших приятелях, отношениях или времяпровождении.Люди же, которые близко знают Оксану Воеводину, отказываются от комментариев по поводу прошлого девушки. Никто из них не готов ни подтвердить, ни опровергнуть слухи о её скандальном образе жизни.