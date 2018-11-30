Исследование: Рестораны и другие места общепита влияют на загрязнение воздуха
Новое исследование, проведённое в США, показывает, что рестораны и другие места общепита тоже принимают участие в загрязнении воздуха. Особую опасность для атмосферы представляют вещества, выделяемые при термической обработке масел и других продуктов.
Члены Центра исследований атмосферных частиц (CAPS) и Центра по воздушным, климатическим и энергетическим решениям (CACES) установили, что деятельность ресторанов и других мест общепита тоже играет роль в загрязнении атмосферы. Для того, чтобы доказать свои предположение, эксперты произвели замеры качества воздуха в наиболее оживлённых районах Питтсбурга, штат Пенсильвания. Оказалось, что во время работы ресторанов и прочих точек массового питания концентрация органического аэрозоля (так исследователи назвали совокупность веществ, выделяющихся при приготовлении пищи)на улицах повышалась, снижаясь в ночное время.
Кроме того, специалисты даже смогли отследить поток того самого органического аэрозоля с помощью аэрозольного масс-спектрометра, доказав, что заведения с собственной кухней действительно входят в ряд факторов, влияющих на загрязнение воздуха.
Члены Центра исследований атмосферных частиц (CAPS) и Центра по воздушным, климатическим и энергетическим решениям (CACES) установили, что деятельность ресторанов и других мест общепита тоже играет роль в загрязнении атмосферы. Для того, чтобы доказать свои предположение, эксперты произвели замеры качества воздуха в наиболее оживлённых районах Питтсбурга, штат Пенсильвания. Оказалось, что во время работы ресторанов и прочих точек массового питания концентрация органического аэрозоля (так исследователи назвали совокупность веществ, выделяющихся при приготовлении пищи)на улицах повышалась, снижаясь в ночное время.
Кроме того, специалисты даже смогли отследить поток того самого органического аэрозоля с помощью аэрозольного масс-спектрометра, доказав, что заведения с собственной кухней действительно входят в ряд факторов, влияющих на загрязнение воздуха.
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Добавил: Oksana Сегодня, 12:29