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Принц Гарри и Меган Маркл выбрали крестных для своего первенца

Принц Гарри вместе Меган Маркл подобрали крестных родителей для собственного первенца. Ими будут голливудский актер Джордж Клуни вместе со своей супругой Амаль.
Принц Гарри и Меган Маркл выбрали крестных для своего первенца

Рождение малыша ожидается весной 2019-го, сообщают СМИ с указанием в качестве источника инсайдера в составе Кенсингтонского дворца. В октябре журналисты рассказали, что принц Гарри выбрал няню для будущего ребенка, рекомендованную именно четой Клуни. Заботиться о молодом представителе британской королевской семьи будет Конни Симпсон, работавшая на Джастина Тимберлейка, Эмили Блант, Джессику Альбу и прочих звезд с мировым именем. Первый ребенок Джорджа Клуни родился летом 2017 года, когда его жена родила двойню. Свадьба королевской четы состоялась 19 мая.



 
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Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:52

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