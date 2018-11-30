Принц Гарри и Меган Маркл выбрали крестных для своего первенца





Рождение малыша ожидается весной 2019-го, сообщают СМИ с указанием в качестве источника инсайдера в составе Кенсингтонского дворца. В октябре журналисты рассказали, что принц Гарри выбрал няню для будущего ребенка, рекомендованную именно четой Клуни. Заботиться о молодом представителе британской королевской семьи будет Конни Симпсон, работавшая на Джастина Тимберлейка, Эмили Блант, Джессику Альбу и прочих звезд с мировым именем. Первый ребенок Джорджа Клуни родился летом 2017 года, когда его жена родила двойню. Свадьба королевской четы состоялась 19 мая.