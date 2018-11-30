"Дом-2": Озверевший Андрей Шабарин накинулся на свою девушку Розалию Райсон
В последнее время на телепроекте Дом-2 драки стали обыденной вещью.
Для организаторов не страшен даже тот факт, что в драках принимают участие и девушки. И уже совсем дико должно быть для нормального человека, когда мужчина бьет девушку.
Однако в реалити-шоу дом-2 и это частое явление.
Анонс эфира 30 ноября хорошо показывает, как Андрей Шабарин в ярости избивал свою возлюбленную Розу Райсон. И делал это руками и ногами. Буквально недавно Андрей говорил о любви к Розалии. Она, кстати, уже простила парня за все его прошлые унижения, и даже хотела стать его женой.
Помолвка должна была пройти уже через полмесяца. И вот, как видим, до этого вряд ли дойдет. После всей этой безобразной драки, которая просочилась в интернет, видно, что ждало бы Андрея и Розу в семейной жизни.
По всей вероятности, причиной потасовки стала неверность девушки. Скорее всего, Шабарин пожалел о своем желании жениться на Райсон и спускать предательство не намерен.
Лишь только девушка намекнула, что ее когда-то обнимали другие, как разъяренный участник Дома-2 накинулся на блондинку. Даже Валера Блюменкранц не сумел оттащить взбешенного Андрея от хрупкой девушки.
Ну, а Роза после драки осталась с синяками и без половины волос.
Для организаторов не страшен даже тот факт, что в драках принимают участие и девушки. И уже совсем дико должно быть для нормального человека, когда мужчина бьет девушку.
Однако в реалити-шоу дом-2 и это частое явление.
Анонс эфира 30 ноября хорошо показывает, как Андрей Шабарин в ярости избивал свою возлюбленную Розу Райсон. И делал это руками и ногами. Буквально недавно Андрей говорил о любви к Розалии. Она, кстати, уже простила парня за все его прошлые унижения, и даже хотела стать его женой.
Помолвка должна была пройти уже через полмесяца. И вот, как видим, до этого вряд ли дойдет. После всей этой безобразной драки, которая просочилась в интернет, видно, что ждало бы Андрея и Розу в семейной жизни.
По всей вероятности, причиной потасовки стала неверность девушки. Скорее всего, Шабарин пожалел о своем желании жениться на Райсон и спускать предательство не намерен.
Лишь только девушка намекнула, что ее когда-то обнимали другие, как разъяренный участник Дома-2 накинулся на блондинку. Даже Валера Блюменкранц не сумел оттащить взбешенного Андрея от хрупкой девушки.
Ну, а Роза после драки осталась с синяками и без половины волос.