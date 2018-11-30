АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исследование: Рестораны и другие места общепита влияют на загрязнение воздуха
EUR 75.89 USD 66.63
Курс валют на 30.11.2018

"Дом-2": Озверевший Андрей Шабарин накинулся на свою девушку Розалию Райсон

В последнее время на телепроекте Дом-2 драки стали обыденной вещью.

Для организаторов не страшен даже тот факт, что в драках принимают участие и девушки. И уже совсем дико должно быть для нормального человека, когда мужчина бьет девушку.

"Дом-2": Озверевший Андрей Шабарин накинулся на свою девушку Розалию Райсон

Однако в реалити-шоу дом-2 и это частое явление.

Анонс эфира 30 ноября хорошо показывает, как Андрей Шабарин в ярости избивал свою возлюбленную Розу Райсон. И делал это руками и ногами. Буквально недавно Андрей говорил о любви к Розалии. Она, кстати, уже простила парня за все его прошлые унижения, и даже хотела стать его женой.

Помолвка должна была пройти уже через полмесяца. И вот, как видим, до этого вряд ли дойдет. После всей этой безобразной драки, которая просочилась в интернет, видно, что ждало бы Андрея и Розу в семейной жизни.

"Дом-2": Озверевший Андрей Шабарин накинулся на свою девушку Розалию Райсон

По всей вероятности, причиной потасовки стала неверность девушки. Скорее всего, Шабарин пожалел о своем желании жениться на Райсон и спускать предательство не намерен.

Лишь только девушка намекнула, что ее когда-то обнимали другие, как разъяренный участник Дома-2 накинулся на блондинку. Даже Валера Блюменкранц не сумел оттащить взбешенного Андрея от хрупкой девушки.

Ну, а Роза после драки осталась с синяками и без половины волос.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:33

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сингапурский политик удивил пользователей Сети
Ученые измерили количество всех выработанных
Андрей Разин намерен продюсировать дочь Евгения
Застрявший на дереве трусливый лев развеселил
Тайны из прошлого жены короля Малайзии Оксаны
Фото любопытного пришельца позабавило
Звезду «Дома-2» Александру Харитонову поздравляют
Алексей Воробьев рассказал, как с ним поступила
Принц Гарри и Меган Маркл выбрали крестных для
Ученые: Глобальное потепление ведёт к вымиранию
Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев снимком в Instagram
"Дом-2": Озверевший Андрей Шабарин накинулся на
Гинекологи раскрыли важнейшие правила женского
Исследование: Рестораны и другие места общепита
Пышные перья павлинов заставляют самку дрожать во
Глюкоза показала в Instagram новогодний костюм
Африкантова и Капаклы не выносят ссор из семьи,
Елена Яковлева показала архивный снимок с сыном
В Виргинии сняли падающий НЛО
Актриса Ольга Остроумова повредила колено на
В Китае запретили генетические опыты над людьми
Анжелика Варум показала осиную талию на фестивале
Бывшая пассия Андрея Черкасова – Стелла Мунас
Павел Прилучный рассказал о продолжении «Мажора»
"В жару и стужу жгучую": Голая Анастасия
Ольга Бузова уверена, что мужчины проявляют к ней
Ученые: Древний вирус даровал конопле
Юрий Николаев рассказал о едва не случившемся
Гоген Солнцев: «Катя опозорила меня на всю
Анастасия Заворотнюк рассказала журналистам о
Просмотреть все новости