Гинекологи раскрыли важнейшие правила женского сексуального здоровья





Как передаёт Daily Mail, клиентки гинекологов зачастую не обращаются к ним с проблемами в сексе, однако нередко только квалифицированный врач может дать пациентке правильный совет. К примеру, некоторые женщины испытывают зуд и боли после полового акта, что может быть воспалением от контакта с семенной жидкостью. В этом случае лучше воспользоваться контрацептивами. После секса бывает также головная боль из-за расширения сосудов.Критичней отнестись врачи советуют к многочисленным средствам интимной гигиены: салфеткам, маслам, мылу и прочему. Состав такой косметики может вредить микрофлоре, вызывать молочницу и бактериальный вагиноз. Слизистые ткани интимных зон гинекологи советуют просто ополаскивать водой.Сгустки менструальной крови могут быть вызваны разными причинами, к примеру, нехваткой антикоагуляционных ферментов либо малой физической активностью. Сухость интимной зоны и общее плохое самочувствие могут вызвать менопауза, таблетки, недавние роды и даже диабет.Однако после климакса есть все причины вести активную половую жизнь. Отказаться врачи советуют от интимных дезодорантов и нейлонового белья, а увлажняющий крем наносить каждые три дня.