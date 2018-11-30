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Гинекологи раскрыли важнейшие правила женского сексуального здоровья

Гинекологи раскрыли важнейшие секреты для женского сексуального здоровья. Игнорирование собственного дискомфорта и правил гигиены может негативно сказаться на интимной жизни.
Гинекологи раскрыли важнейшие правила женского сексуального здоровья

Как передаёт Daily Mail, клиентки гинекологов зачастую не обращаются к ним с проблемами в сексе, однако нередко только квалифицированный врач может дать пациентке правильный совет. К примеру, некоторые женщины испытывают зуд и боли после полового акта, что может быть воспалением от контакта с семенной жидкостью. В этом случае лучше воспользоваться контрацептивами. После секса бывает также головная боль из-за расширения сосудов.

Критичней отнестись врачи советуют к многочисленным средствам интимной гигиены: салфеткам, маслам, мылу и прочему. Состав такой косметики может вредить микрофлоре, вызывать молочницу и бактериальный вагиноз. Слизистые ткани интимных зон гинекологи советуют просто ополаскивать водой.

Сгустки менструальной крови могут быть вызваны разными причинами, к примеру, нехваткой антикоагуляционных ферментов либо малой физической активностью. Сухость интимной зоны и общее плохое самочувствие могут вызвать менопауза, таблетки, недавние роды и даже диабет.

Однако после климакса есть все причины вести активную половую жизнь. Отказаться врачи советуют от интимных дезодорантов и нейлонового белья, а увлажняющий крем наносить каждые три дня.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:32

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