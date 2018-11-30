Африкантова и Капаклы не выносят ссор из семьи, чтобы выиграть квартиру в конкурсе «Человек года 2018»





Пока телезрители реалити-шоу «Дом-2» вовсю наблюдают за тем, как «брендовое» семейство проекта вовсю выясняют отношения, Роман и Марина предпочитают решать свои проблемы без свидетелей.Как выяснилось, в практически идеальной парочке не все так хорошо, как кажется на первый взгляд. Только вот обнародовать свои претензии друг к другу влюбленные по-прежнему не спешат. А все из-за того, что Африкантова и Капаклы хотят выиграть недвижимость в Москве в конкурсе «Человек года 2018».Поклонникам «Дома-2» удалось отыскать факты, которые подтверждают, что Роман на самом деле является альфонсом, как недавно во всеуслышание заявляла Татьяна Владимировна Африкантова. Капаклы не только хитрых и расчетливый молодой человек, но и парень, который целиком и полностью живет за счет своей возлюбленной Марины.Оказывается, что Рома свою «проектную» заработную плату откладывает, а Мариниными деньгами распоряжается, как своими. Напомним, что недавно Африкантова вылетела с конкурс «Человек года 2018», поэтому сейчас Капаклы уверен, что только от него зависит, выиграют ли они московскую квартиру или нет. И именно поэтому, чтобы за него голосовали телезрители, они с Мариной продолжают решать проблемы за балдахином.К слову, такой поворот событий очень расстроил зрителей «Дома-2», ведь многим из них очень нравится пара Африкантовой и Капаклы. Впрочем, большинство фанатов проекта возмутило то, что Марина и Роман продолжают скрывать свои проблемы, чтобы выиграть квартиру в Москве.