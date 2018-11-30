Пышные перья павлинов заставляют самку дрожать во время брачных игр





Еще до экспериментального подтверждения считалось, что хохолки на голове павлинов имеют не только визуальную функцию, но и обладают неким сенсорным свойством, которое позволяет реагировать на вибрации воздуха. Хохолок павлина состоит из нитевидных особых перьев. Их птица использует, чтобы уловить потоки воздуха, которые создают самцы, когда они распушают хвост и начинают им покачивать.Иными словами резонансная частота нитевидных перьев совпадает с частотой колеблющегося воздуха, создаваемого покачивающимся надхвостием. Это дает основание предположить, что самка во время брачных ритуалов обращает внимание не только на красоту хвоста самца, но и особые покачивания надхвостием.