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Пышные перья павлинов заставляют самку дрожать во время брачных игр

Ученые установили, что когда самец павлина начинает покачивать пышными надхвостиями, он создает потоки воздуха, которые способна уловить самка своим хохолком на голове, после чего она впадает в дрожь. По мнению специалистов, это один из способов коммуникации павлинов, используемый во время брачных игр.

Пышные перья павлинов заставляют самку дрожать во время брачных игр


Еще до экспериментального подтверждения считалось, что хохолки на голове павлинов имеют не только визуальную функцию, но и обладают неким сенсорным свойством, которое позволяет реагировать на вибрации воздуха. Хохолок павлина состоит из нитевидных особых перьев. Их птица использует, чтобы уловить потоки воздуха, которые создают самцы, когда они распушают хвост и начинают им покачивать.

Иными словами резонансная частота нитевидных перьев совпадает с частотой колеблющегося воздуха, создаваемого покачивающимся надхвостием. Это дает основание предположить, что самка во время брачных ритуалов обращает внимание не только на красоту хвоста самца, но и особые покачивания надхвостием.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:26

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