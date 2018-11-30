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В Виргинии сняли падающий НЛО

Жителю американского штата Виргиния удалось снять видео падения НЛО. Он был крайне удивлён отснятыми кадрами, и поделился ими с известными в определённых кругах исследователями необычных космических объектов.

В Виргинии сняли падающий НЛО

Мужчина очень часто по утрам снимает впечатляющие восходы, нередко делая интересные снимки. Так и недавно, утром он решил снять ролик красивого рассвета, а вместо этого случайно снял объект, напоминающий падающее НЛО. Свой ролик случайный оператор разослал всем известным уфологам.

Конспирологи заинтересовались снятым материалом и пришли к выводу, что американцу удалось действительно запечатлеть кадры падения неизвестного инопланетного корабля. Причём они уверены, посадка была пилотируемая, но, судя по траектории полёта, аварийная.


Пользователи же, видевшие данное видео, разделились в своих мнениях. Одни считают это действительно аварийной посадкой на Землю пришельцев. Другие уверены – это был просто падающий метеорит или другой мелкий небесный объект.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 12:03

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