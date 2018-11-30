В Виргинии сняли падающий НЛО
Жителю американского штата Виргиния удалось снять видео падения НЛО. Он был крайне удивлён отснятыми кадрами, и поделился ими с известными в определённых кругах исследователями необычных космических объектов.
Мужчина очень часто по утрам снимает впечатляющие восходы, нередко делая интересные снимки. Так и недавно, утром он решил снять ролик красивого рассвета, а вместо этого случайно снял объект, напоминающий падающее НЛО. Свой ролик случайный оператор разослал всем известным уфологам.
Конспирологи заинтересовались снятым материалом и пришли к выводу, что американцу удалось действительно запечатлеть кадры падения неизвестного инопланетного корабля. Причём они уверены, посадка была пилотируемая, но, судя по траектории полёта, аварийная.
Пользователи же, видевшие данное видео, разделились в своих мнениях. Одни считают это действительно аварийной посадкой на Землю пришельцев. Другие уверены – это был просто падающий метеорит или другой мелкий небесный объект.
Мужчина очень часто по утрам снимает впечатляющие восходы, нередко делая интересные снимки. Так и недавно, утром он решил снять ролик красивого рассвета, а вместо этого случайно снял объект, напоминающий падающее НЛО. Свой ролик случайный оператор разослал всем известным уфологам.
Конспирологи заинтересовались снятым материалом и пришли к выводу, что американцу удалось действительно запечатлеть кадры падения неизвестного инопланетного корабля. Причём они уверены, посадка была пилотируемая, но, судя по траектории полёта, аварийная.
Пользователи же, видевшие данное видео, разделились в своих мнениях. Одни считают это действительно аварийной посадкой на Землю пришельцев. Другие уверены – это был просто падающий метеорит или другой мелкий небесный объект.
Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 12:03