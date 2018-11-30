Глюкоза показала в Instagram новогодний костюм

Наталья Чистякова-Ионова не так давно опубликовала пост, где можно увидеть певицу в латексном коротком платье светло-зеленого цвета. Наряд выгодно подчеркивает плечи и грудь артистки. Свою публикацию Глюкоза подписала так: «Мой новогодний костюм готов».Читатели блога Натальи Чистяковой-Ионовой не смогли пройти мимо публикации своего кумира. Они оценили ее костюм и фигуру на высоком уровне. А кому-то она напомнила американскую певицу и киноактрису Дженнифер Лопес. Однако в бочке меда оказалась и ложка дегтя, поскольку нашлись и те, кому подобный образ показался слишком откровенным и вульгарным. Артистке порекомендовали носить более женственные и нежные фасоны.